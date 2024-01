Amazon: 2K-Spiele für Nintendo Switch, PS5 und Xbox zu Schleuderpreisen sichern

Amazon: Sichert euch 2K-Spiele für alle Plattformen zu Schleuderpreisen

Wer beinach neuen Spielen sucht, wird mit Titeln wieoderzwar fündig, darf sich aber auf den üblichen Vollpreis einstellen.Günstiger gibt es hingegenund zwar gleich für alle Plattformen der aktuellen Konsolen-Generation. Wer für kleines Geld ein paar halbwegs aktuelle Titel nachholen möchte, findet beim Versandgigant mehrere Titel des Publishers und bis auf eine Ausnahme davon alle– so lässt sich die Zeit, bis aktuelle Spiele im Preis fallen, kinderleicht überbrücken.Vor allemkommen bei der derzeitigen Rabattaktion von 2K bei Amazon auf ihre Kosten. Für alle Plattformen lässt sich beispielsweiseabstauben, das mit quietschenden Reifen auf der Nintendo Switch und der PlayStation 5 knapp unter 25 Euro entlangschlittert, während Xbox-Besitzer nur einen knappen Euro mehr bezahlen müssen. Auchseinen geölten Spielekörper für einen ähnlichen Preis in den Ring.Weitere momentan reduzierte 2K-Titel bei Amazon umfassen unter anderem(nur PS5), die Next Level Edition vom Borderlands-Spin-Off(nur PS5) sowie für echte Sammler die(nur Xbox One). Wer physische Spiele sammelt und sich nicht auf das digitale Angebot verlassen will, demzum Opfer gefallen ist, kann mit densein Regal aufbessern.