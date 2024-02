Amazon: 4K, 120 Hertz & Ambilight: Starker Smart-TV von Philips im Angebot knapp 100 Euro günstiger

Amazon: Diesen Philips Ambilight-TV mit 4K und 120 Hertz bekommt ihr im Angebot besonders günstig

Beihabt ihr gerade die Chance, euer fades Fernseherlebnis in ein fulminantes Film-, Serien- und Spielespektakel zu verwandeln: Imbekommt ihr einen starkenvon, der kaum einen Wunsch offenlässt.Die Rede ist vom– einemdes Technik-Giganten, welches mit modernen Features wieoder dem, in erster Linie für Gamer interessanten,daherkommt.Zeitgemäß wird euch auf einer stattlichen Bildschirmdiagonale voneine hochauflösende Bildqualität ingeboten, die dank der P5 Intelligent Picture Engine sogar noch einmal optimiert wird. Obendrein verfügt der Smart-TV von Philips auch überund, womit stets für starke Kontraste und tiefe Schwarzwerte gesorgt ist. Besonders spannend bleibt allerdings seine hohe Bildwiederholfrequenz von– optimal, wenn ihr auf eurem Fernseher mit den Next Gen-Konsolen aus dem Hause Sony und Microsoft zocken wollt. Bei Amazon spart ihr mit dem Angebot gerade knapp 100 Euro:Wer Philips schier atemberaubendebislang nicht auf dem Schirm hatte, dem sei gesagt, dass sie das Fernseherlebnis auf eine vollkommen neue Stufe hebt. Dank ihrer smarten LED-Hintergrundbeleuchtung reagiert der TV auf das, was ihr gerade auf dem Bildschirm dargestellt bekommt, mit farblich passenden Lichteffekten. So wird euer Sehgenuss um eine visuelle Ebene erweitert und jede Szene wirkt besondersVor allem Gamer kommen mit dem Philips 55PML9008 auf ihre Kosten. Dies liegt nicht nur an der bereits angesprochenen, hohen Bildwiederholrate, sondern auch die verschiedenentragen ihren Teil bei. Hier dürft ihr euch über Nvidias, ebenso wie über AMDs-Technologie freuen, die für eine reibungslose und flüssige Darstellung garantieren. Hinzu kommt der ebenfalls schon angesprochene Auto Low Latency Mode, kurz ALLM, undUnd auch bei seinenist der Philips-TV auf dem neuesten Stand der Dinge, denn gleich zwei-Schnittstellen sind vorhanden. Ebenso könnt ihr den Ambilight-Fernseher aber über die herkömmlichen HDMI-Ports verbinden und auch USB 3.0- und USB 2.0-Anschlüsse findet man vor. Wer bei der Bedienung am liebsten auf einen komfortablen Sprachassistenten setzt, kann sich für Amazonsoder dent entscheiden.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.