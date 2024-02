Amazon: Starken LG Gaming-Monitor mit 180 Hertz, 27 Zoll, WQHD und IPS zum Spitzenpreis sichern

Amazon: Für unter 300 Euro bekommt ihr mit dem LG Gaming-Monitor alles, was ihr zum Zocken braucht

Wer sich aktuell nach einem besonders leistungsstarken Gaming-Monitor umsieht, hat jetzt Glück: Beibekommt ihr ein Top-Modell von, das mit flottenund einemzum Spitzenpreis daherkommt.Ganz konkret geht es um den LG UltraGear 27GP850B. Er weist eine Bildschirmdiagonale von stolzenauf, während seine Reaktionszeit bei einer besonders wettbewerbsfähigen Millisekunde liegt. Gepaart mit der bereits erwähnten Bildwiederholfrequenz eignet er sich besonders, wenn ihr euch am liebsten adrenalingeladener Action-Kost oder dem kompetitiven Feld rund umund Co. widmet.Dank seiner hohen-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln, die sich über das moderne IPS-Panel erstrecken, kommen aber auch Fans cineastischer Blockbuster wie dem vor gar nicht allzu langer Zeit erschienenen Cyberpunk 2077-DLC Phantom Liberty voll auf ihre Kosten. Gestochen scharfe Bilder, bei denen euch selbst das winzigste Detail nicht länger verborgen bleibt, gehören dank der angesprochenen Merkmale sowie der hilfreichen-Technologie, die für optimale Schwarzwerte und Kontraste garantiert, hier zum Standard. Bei Amazon bezahlt ihr Preisvergleichsportal Geizhals zufolge aktuell den Tiefstpreis für den Gaming-Monitor von LG:Für ein stets flüssiges Bild sorgt die bereits angesprochene Bildwiederholfrequenz: Sie liegt standardmäßig bei 165 Hertz, imkönnt ihr sie jedoch bis auf 180 Hertz übertakten lassen. Gepaart mit-Technologie, oder wahlweise auch-Technik, gehören Ruckler und das gefürchtete Screen Tearing ein für alle Mal der Vergangenheit an. Obendrein genießt ihr eine besonders lebensechte Farbdarstellung – ein Vorteil, der euch nicht nur beim Zocken, sondern auch beim Ansehen von Filmen und Serien oder dem Arbeiten an Videos und Grafiken bewusst werden dürfte.Was seineanbelangt hat LG den UltraGear 27GP850B mit zwei HDMI 2.0-Schnittstellen ausgestattet, aber natürlich darf auch der fast schon obligatorische DisplayPort 1.4 nicht fehlen. Auf HDMI 2.1 müssen Konsoleros leider verzichten, für sie eignet sich eingibt, aber wohl ohnehin mehr. Spielt ihr vorrangig an eurem PC, lässt der hier vorgestellte LG Gaming-Monitor jedoch kaum noch einen Wunsch offen.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.