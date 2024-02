Amazon: Starke Bose Soundbar über 40 Prozent reduziert im Angebot

Amazon: Das hat die Bose Smart Soundbar 300 zu bieten

Ihr habt nicht länger Lust auf die hölzernen Höhen und blechernen Bässe, die euer altes Soundsystem euch beim Zocken ausspuckt? Dann wird es Zeit für eine modernevon, mit denen ihr euer Heimkinoerlebnis zu einem klangtechnischen Höhepunkt führt. Beigibt es ein starkes Modell gerade besonders günstig im Angebot.Mit dem Deal des Versandhausriesen spart ihr beim Kauf der Bose Smart Soundbar 300 gerade bares Geld:, sodass ihr statt einem üblichen Preis von 499,95 Euro jetzt gerade einmal 289,99 Euro zahlt.Bei derhandelt es sich um eine hervorragende Alternative zu eurem herkömmlichen Surround-Sound-System, mit welcher der Raumklang von gleichin einer einzelnen, länglichen Box vereint. So ist trotz ihres kompakten Formats stets für satte Bässe, klare Höhen und ausbalancierte Mitten gesorgt. Natürlich wird sowohlunterstützt, um trotzdem für authentischen Surround-Sound zu sorgen. Dank Amazon bekommt ihr die Soundbar aktuell zum Schnäppchenpreis:So spart ihr sogarim Gegensatz zu ihrer unverbindlichen Preisempfehlung, die wie schon erwähnt bei rund 500 Euro liegt. Selbstredend eignet sie sich nicht nur, wenn ihr auf eurem Fernseher Blockbuster aus der Welt der Filme, Serien und Videospiele genießen wollt, sondern auch zum. Hier weiß die Soundbar dank ihrer unkompliziertenzu Smartphone, Tablet und Co. zu begeistern, denn ihr könnt sie nicht nur übersondern auch perverbinden. Noch einfach wird das Ganze dann, wenn ihr einen der integriertenwie beispielsweise Amazons Alexa zur Bedienung nutzt.Über die smarten Helfer könnt ihr nicht nur die Lautstärke regulieren, sondern auch zwischen Songs und Alben hin- und herwechseln, euch taufrische Titel empfehlen lassen oder ganz einfach einen wichtigen Termin auf euren verbundenen Geräten hinterlegen.Die Bose Smart Soundbar 300 lässt sich mit den anderen Produkten, die in das ausgetüftelte Ökosystem von Bose fallen, nahtlos kombinieren.Sehnt ihr euch also beispielsweise nach einem separaten Subwoofer, findet ihr beim Hersteller garantiert passende Modelle, die ganz wunderbar mit eurer neuen Soundbar in Einklang stehen. Letztere erkennt die neuen Geräte von ganz allein –im wahrsten Sinne des Wortes. Fehlt euch noch das passende Gegenstück in Form eines, hatebenfalls ein aufregendes Angebot für euch parat.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.