Amazon: Kein Scherz - Jetzt bekommt ihr ein Gaming-Headset von Turtle Beach für 19,99 Euro

Amazon: Das hat das Turtle Beach Recon 70X zu bieten

Einermöglicht euch nicht nur tiefer in die virtuellen Welten eurer Lieblingsspiele einzutauchen, sondern sorgt auch dafür, dass ihr effektiv mit Teamkollegen kommunizieren und einen entscheidenden Vorteil gegenüber Gegnern erlangen könnt.Möchtet ihr euch ein Gaming-Headset zum kleinen Preis zulegen, solltet ihr einen Blick auf daswerfen.und kostet somitstatt 29,99 Euro.Das Turtle Beach Recon 70X zeichnet sich durch einaus, das auch bei langen Gaming-Sessions keine Komforteinbußen mit sich bringen soll. Es ist mit einem gepolsterten Kopfbügel und mitüberzogenen Ohrpolstern ausgestattet. Die Ohrpolster sollen nicht nur zum Komfort beitragen, sondern auch die Basswiedergabe optimieren und dieverbessern.Diedes Recon 70X sollen für einen exzellenten Sound mit klaren Höhen und satten Bässen sorgen. Das Mikrofon soll eure Stimme laut und deutlich an eure Mitspieler übertragen und lässt sich zum Stummschalten einfach hochklappen.Unter der linken Ohrmuschel befindet sich ein, mit dem die Lautstärke schnell und ohne Unterbrechung des Spiels angepasst werden kann. Dassollte ausreichend Bewegungsfreiheit bieten. Das Headset ist mit einer Vielzahl von Plattformen kompatibel. Einzige Voraussetzung ist ein. Der Versandhändler bietet das Gaming-Headset aktuell mit einem Rabatt in Höhe vongegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung an. Dadurch kostet es nur noch 19,99 Euro anstatt 29,99 Euro.