Amazon: Highend-Gaming-Monitor von AOC mit 240 Hertz und OLED-Panel im Tiefstpreis-Angebot

Amazon: 240 Hertz, OLED-Panel & 27 Zoll - Der AOC Gaming-Monitor lässt kaum noch Wünsche offen

Wollt ihr euer Spielerlebnis auf ein ganz neues Level hieven, dann solltet ihr mal über einenmit einem-Panel nachdenken. Einen solchen gibt es gerade beizum ungeschlagenenDabei handelt es sich um den– einem Modell des bekannten Herstellers. Natürlich kann er auch auf anderen Ebenen begeistern, so ist er beispielsweise mit einer rasanten Bildwiederholfrequenz vonund einer besonders flottenausgestattet.Die bereits genannten technischen Spezifikationen eignen sich natürlich in aller erster Linie, wenn ihr regelmäßig wettbewerbsorientierte Videospiele wieoderüber euren Gaming-Bildschirm huschen lasst. Doch auch Einzelspieler-Enthusiasten kommen mit dem AOC Agon Pro nicht zu kurz, denn über seine Bildschirmdiagonale vonerstreckt sich ein hochmodernes OLED-Panel, das euch eine besonders scharfe Darstellung, tiefe Schwarzwerte und höchste Kontraste bietet. Bei Amazon zahlt ihr gerade den historischen Tiefstpreis für das Spitzenmodell:Natürlich darf es nicht an einer möglichst hohen Auflösung scheitern, wenn ihr eure liebsten Titel in maximaler grafischer Qualität genießen möchtet. Doch auch dafür ist mit dem AOC Agon-Modell gesorgt, bietet der Gaming-Monitor doch eine. Noch höhere Sphären erreicht ihr nur mit einem 4K-Display, welches in Kombination mit einem OLED-Panel und den restlichen Specs, die euch hier geboten werden, schnell einmal das Portemonnaie sprengen kann.Das flüssige und nahtlose Gameplay wird nicht nur von der hohen Hertz-Zahl des Monitors, sondern natürlich auch von seinerbeflügelt. Lästige Lags, Ruckler oder gar Screen Tearing gehören so der Vergangenheit an, denn der Monitor steht stets mit eurer Grafikkarte im Einklang.Zu dengehören die HDR 10-Technologie zur Bildverbesserung, eine integrierte Möglichkeit zur Kabelverwaltung, die anpassbare RGB LightFX-Beleuchtung sowie sein elegantes Design, das sogar mit dem Red Dot Award im Jahr 2023 ausgezeichnet wurde. Sehnt ihr euch eher nach einer etwas, können wir euch diesenzu finden gibt, aber nur ans Herz legen.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.