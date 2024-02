Amazon: Nintendo-Switch-Controller bei Amazon für nur 19,99 Euro mitnehmen

Amazon: Das hat der Nintendo-Switch-Controller von Voyee zu bieten

Für alle, die ihream liebsten im TV-Modus nutzen, bietet ein vollwertigerviele Vorteile gegenüber den Joy-Cons. Eingestalteter Controller sorgt nicht nur für einen besseren Halt und Komfort, sondern bietet auch präzisere Steuerungsmöglichkeiten.Aktuell könnt ihr euch beieinen. Statt 29,99 Euro kostet er. Er bietet ein auffälliges Design mit RGB-Beleuchtung, programmierbare Tasten, Vibration und Turbo-Funktion.Der Voyee Switch Controller ist nicht nur mit Nintendo Switch kompatibel, sondern auch mit. Mit seinem Sternenhimmel-Design mit RGB-Leuchten ist er ein echter Hingucker.Diedes Controllers ermöglichen eine, die an eure Vorlieben und die Anforderungen bestimmter Spiele angepasst werden kann. Außerdem ist er mit einerausgestattet, mit der ihr eure Konsole über den Controller aus dem Standby aktivieren könnt.Dersoll im LED-Beleuchtungsmodus eine Spielzeit von etwa 10 bis 15 Stunden ermöglichen. Mit demsoll der Controller in drei bis vier Stunden wieder vollständig aufgeladen sein. Ebenfalls an Bord sind eine HD-Rumble-Vibration mit 4 Geschwindigkeiten und eineBei bisherigen Kunden scheint der Switch-Controller von Voyee beliebt zu sein. Er hat sich allein im letzten Monat über 500-mal bei Amazon verkauft. Zudem wurde er beim Versandhändler bisher 416-mal bewertet und kommt im Schnitt auf gute. Zuletzt bot Amazon den Controller für 29,99 Euro an.. Dadurch kostet er nur noch 19,99 Euro.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.