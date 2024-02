Amazon: Joy-Con-Set für die Nintendo Switch zum Tiefstpreis

Amazon: Für dieses 2er-Set Joy-Cons zahlt ihr gerade den günstigsten Preis

Seid ihr auf der Suche nach einem frischen Paarfür eure, solltet ihr jetzt das Portemonnaie zücken: Beigibt es die Standard-Controller für den Handheld-Hybriden im Set jetzt in cooler Pastelloptik zum bisherigenGünstiger als beim Versandhausriesen fandet ihr sie in dieser Ausführung noch nicht und auch die restlichen Modelle lagen in der Vergangenheit, wenn überhaupt, nur knapp unter dem Angebotspreis.zahlt ihr aktuell gerade einmalBei den Joy-Cons handelt es sich bekanntermaßen um dieController, die sich an jeder Seite der Nintendo Switch befinden und üblicherweise im Lieferumfang der Konsole enthalten sind. Doch natürlich sind auch diese nicht vor Verschleiß – oder gar dem sogenannten– verschont und so kommt es, dass ihr sie nicht nur als zweites Paar, sondern womöglich sogar irgendwann als Ersatz benötigt. Bei Amazon zahlt ihr mit dem Angebot Preisvergleichsportal Geizhals zufolge immerhin den bisherigen Tiefstpreis für das Set bestehend aus einemJoy-Con:Die vielseitigen Joy-Cons lassen sichvoneinander in jeder Hand oder zusammen und als einController genutzt werden, sofern ihr sie zunächst am entsprechenden Griff befestigt. Natürlich könnt ihr sie auch an der Nintendo Switch selbst anbringen, um sie im Handheld-Modus zu verwenden. Getrennt voneinander lässt sich auch jeder Joy-Con alsnutzen, mit dem zwei Spieler gemeinsame Koop-Abenteuer an einer Konsole erleben dürfen.Sie verfügen über einenund einen Gyroscope-Bewegungssensor, die einefür die linke sowie die rechte Seite gewährleisten. Hinzu kommt das sogenannte, um eure Spielerfahrung noch intensiver werden zu lassen. Mit einer einzigen Ladung halten die Nintendo Switch-Controller bis zudurch.Habt ihr also ohnehin mit dem Gedanken gespielt, euch ein neues Set Joy-Cons für eure Switch zuzulegen, dürfte dank des Tiefstpreis-Angebots nun der ideale Zeitpunkt gekommen sein. Eineaber ebenfalls parat.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.