Amazon: Solider Gaming-PC mit RTX 4060 für unter 1.000 Euro im Angebot

Gaming-PC für unter 1.000 Euro bei Amazon: Was hat er unter der Haube?

Das leidige Problem kennen wohl viele Zocker: Alle Jahre wieder will der eigene Rechner einfach nicht mehr in die Gänge kommen und vor einer jeden Neuankündigung graut es einem, weil man befürchtet, er könne die Anforderungen nicht mehr packen. Abhilfe schafft ein Gaming-PC und einen solchen bekommt ihr bei Amazon gerade noch günstiger als ohnehin. Zu einem günstigen Preis wird euch dabei einiges geboten, beispielsweise eine GPU der aktuellen Generation. Damit seid ihr zwar zweifelsohne nicht an der Leistungsspitze angekommen, dank der verbauten Technologie aber zumindest erst einmal recht zukunftssicher. Und auch bei den restlichen Specs lohnt sich ein genauerer Blick. Neben Nvidias RTX 4060, die mit der aktuellen Technologie ausgestattet ist und so selbst bei schwächerer Hardware für hohe Frameraten sorgt, hat der Gaming-PC im Amazon-Angebot natürlich noch mehr zu bieten. Euch erwartet ein Prozessor, der als hervorragende Wahl gilt, wenn ihr nach einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis Ausschau haltet. Mit dem Deal des Versandhausriesen für die unkomplizierte Komplettlösung: Die Kombination aus leistungsstarker GPU und einer starken CPU lässt den günstigen Gaming-PC die Anforderungen moderner Titel vor allem in einer Auflösung mit Bravour bewältigen, doch auch bei einer höheren Auflösung dürfte er nicht allzu schnell an seine Grenzen stoßen, wenn ihr etwas an den Grafikreglern von Spielen schraubt. Kompetitive Titel dürften hingegen überhaupt keine Schwierigkeiten mit sich bringen. Auch auf Seiten des Arbeitsspeichers seid ihr erst einmal gerüstet: Satte RAM erwarten euch und garantieren ein flüssiges Spielerlebnis. Langen Ladezeiten sagt ihr gleichermaßen mit der verbauten SSD an, die einen Terabyte an Speicherplatz fasst. Dabei handelt es sich auch um das wohl größte Manko des 1.000 Euro-Gaming-PCs: Wer mehr Platz für seine Spielebibliothek benötigt, muss vermutlich früher oder später noch einmal in die Tasche greifen und etwas Geld für eine weitere SSD in die Hand nehmen. Um ein Betriebssystem braucht ihr euch allerdings nicht sorgen: Die Windows-Version ist bereits vorinstalliert und lässt sich in ihrem vollen Umfang von euch nutzen. Sucht ihr noch nach einem Monitor für euren neuen PC, hat Amazon das Passende für euch parat.