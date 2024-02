Amazon: Unter 50 Euro - Corsair Sabre Pro Gaming-Maus bei Amazon um 24 Prozent reduziert

Corsair Sabre Pro Champion Series: Das hat die ultraleichte Gaming-Maus von Amazon zu bieten

Passende PC-Peripherie gibt es wie Sand am Meer, solltet ihr jedoch auf der Suche nach einer hochwertigen, aber günstigensein, werdet ihr beigerade fündig. Hier bekommt ihr ein Modell von Herstellerzum derzeitigengeboten.Als Teil derwurde die, wie sich das nicht einmal 50 Euro kostende Eingabegerät genau nennt, gezielt für die Ansprüche waschechter Profis aus dementwickelt und von diesen getestet. Sie ermöglicht euch entscheidende Vorteile, wenn ihr euch am liebsten in hitzigen Multiplayer-Matches wiederfindet, aber auch ganz allgemein überzeugt ihre technische Ausstattung.Vor allem ihr vergleichsweise leichtes Gewicht von gerade einmalist erwähnenswert, denn die Gaming-Maus gleitet nur so über euer Mauspad. Binnen weniger Millisekunden erreicht ihr mit eurem Fadenkreuz die gegnerischen Pixelköpfe, während ihr den Abzug dank der reaktionsschnellenschneller betätigt als eure Widersacher. Auch das zugreduzierende und fexiblesteht euch dabei nicht im Weg. Die Corsair Sabre Pro Champion Series bekommt ihr jetzt mit einemim Angebot von Amazon:Ergänzend sorgt auch diefür noch rasantere Bewegungen und Klicks, die dank derbis zuan euren PC übertragen werden als es bei herkömmlichen Gaming-Mäusen der Fall ist. Insgesamt sechs Tasten stehen euch dabei zur Auswahl, die ihr frei programmieren könnt.Die Corsair Sabre Pro ist außerdem mit einem starken optischen Sensor ausgestattet, der bis zu(Dots per Inches) mitbringt, sich aber (einstellbar in 1-DPI-Schritten) auf bis zu 100 DPI reduzieren lässt. So ist euch eine breite Reichweite an verschiedenen Geschwindigkeiten geboten, die ihr für die Maus festlegen könnt. Aus ergonomischer Sicht weiß die Gaming-Maus ebenfalls zu begeistern und ihr schlichtes, schwarzes Design dürfte sich nahtlos an den Rest eures Setups anschmiegen.: Damit eure neue Gaming-Maus, eure Tastatur und euerbekommt, auch Platz finden, ist natürlich der passende Untersatz nötig. Einen solchen bietet euchebenfalls besonders günstig im Angebot an.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.