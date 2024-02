Amazon: Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp im Angebot über 10 Euro günstiger abstauben

Mit 23 Prozent Rabatt: Advance Wars 1+2 für die Nintendo Switch bei Amazon im Angebot

Für alle Fans vongibt es jetzt aufein besonderes Angebot, das ihr nicht verpassen solltet:für die, eine Neuauflage der beiden beliebten Klassiker, wurde von 51,90 EuroDamit spart ihr mehr als zehn Euro beim Kauf der, auf die wir aufgrund diverser Verschiebungen eine ganze Zeit warten mussten. Imwar es aber endlich so weit und Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp feierte seinen Release.Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp für die Nintendo Switch ist jetzt zu einem reduzierten Preis erhältlich. Das Angebot macht den Titel zu einemim Vergleich zu vielen anderen aktuellen Spielen für den Handheld-Hybriden. Bei einem Preis von nur 39,99 Euro bietet Amazon eine attraktive Möglichkeit, die beiden überarbeiteten Klassiker zu erleben. Eine, in Erinnerungen zu schwelgen oder die Titel neu für sich zu entdecken, ohne dabei euer Sparschwein sprengen zu müssen.Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ist eine Sammlung, diein sich vereint, nun überarbeitet für die Nintendo Switch. Spielerinnen und Spieler werden in die Wars World versetzt, wo sie als Teil desihre strategischen Fähigkeiten in zahlreichenunter Beweis stellen müssen. Der Kern des Spiels bleibt den Originalen treu, ergänzt jedoch um neue Elemente wie die Möglichkeit, online gegen Freunde anzutreten.In den strategischengilt es, feindliche Einheiten zu besiegen, Städte und Basen zu kontrollieren und letztendlich, um den Frieden zu kämpfen. Jede Mission fordert von euch eine sorgfältige Planung und die. Dieund diemachen das Spielerlebnis zugänglich und ansprechend für neue Spieler sowie nostalgisch für Veteranen und langjährige Fans der Serie.Einist der, der es ermöglicht, mit Freunden aus der ganzen Welt in den Wettbewerb zu treten. Diese Funktion erweitert das traditionelle Spielgefühl um eine dynamische und interaktive Komponente, die denvon Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp auf der Nintendo Switch erheblich steigert.