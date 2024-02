Amazon: Für PC und PS5 - Schnelle NVMe SSD mit 2 TB im Angebot

Amazon: Mit Kühlkörper - Diese flotte NVMe SSD könnt ihr im Angebot gerade besonders günstig mitnehmen

Wollt ihr eurem Gaming-PC oder eurerein Speicherplatz-Upgrade der Extraklasse verpassen, bekommt ihr dankjetzt eine noch günstigere Gelegenheit geboten: Im Angebot findet ihr eine superschnellemit zwei Terabyte zum Sparpreis.Besonders spannend für Konsoleros: Dieverfügt bereits über einen verbauten Kühlkörper, sodass ihr euch nicht länger um die optimaleim Inneren eurer PS5 sorgen müsst. Doch auch ihre restlichen Spezifikationen sind bemerkenswert.Bei ihrem Speicher setzt die Solidigm P44 Pro, wie die genaue Bezeichnung der NVMe SSD lautet, wie bereits erwähnt auf satte. So dürfte vermutlich der größte Teil eurer Spielebibliothek einen Platz auf ihr finden, selbst, wenn ihr euer System ebenfalls über sie laufen lasst. Ihr seid also nicht länger gezwungen, euch von älteren, aber noch immer geliebten Titeln auf eurer Platte zu trennen, nur den Weg für neue freizuräumen. Mit dem Angebot von Amazon spart ihr geradeauf ihren regulären Preis von 184,49 Euro:Doch auch, wenn ihr gar nicht so viel Platz für eure Lieblingsspiele benötigt, erleichtert euch die NVMe SSD aufgrund ihrer bereits angesprochenen,definitiv euer Zockerleben. Dank einer hohen Lesegeschwindigkeit von 7.000 Megabyte pro Sekunde und einer Schreibgeschwindigkeit von ganzen 6.500 MB/s lässt sie lange und besonders lästige Ladezeiten der Vergangenheit angehören.Damit reiht sie sich problemlos in die, die es derweil auf dem Markt gibt, ein und braucht sich nicht vor namhaften Herstellern wieund Co. verstecken. Selbst, wenn ihr sie nur zum Arbeiten, beispielsweise für dieim Bereich der Video- oder Grafikbearbeitung nutzt, dürftet ihr die Geschwindigkeit der Solidigm P44 Pro bemerken.gesagt bietet die NVMe SSD von Solidigm die ideale Kombination aus einer breiten Kapazität, einer hohen Geschwindigkeit und einem niedrigen Preis. Sowohl für die Performance eures Gaming-PCs als auch für die eurer PS5 dürfte sich das Angebot von Amazon also lohnen.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.