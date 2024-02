Amazon: PS5 Slim im Angebot mit 15 Prozent Rabatt sichern

Amazon: Was hat die PlayStation 5 Slim zu bieten?

Diebietet ein neues, schlankeres Design, ohne dabei auf die Leistung der ursprünglichen Version zu verzichten. Derzeit isterhältlich.Dank einesauf die unverbindliche Preisempfehlung kostet sie statt 549,99 Euro nur noch. Diesesmacht die PS5 Slim attraktiv für alle, die sich schon lange eine PS5 zulegen wollen, aber bisher wegen der Kosten gezögert haben.Die PlayStation 5 Slim zeichnet sich durch ihraus, das es ermöglicht, die fortschrittliche Gaming-Technologie der ursprünglichen PS5 in einem schlankeren Gehäuse unterzubringen. Die Konsole verfügt über einenfür schnelle Ladezeiten und ausreichend Speicherplatz für eine Vielzahl von Spielen.Die speziell entwickelte CPU, GPU und SSD mittreiben die Konsole an und ermöglichen ein Spielerlebnis mit beeindruckender Geschwindigkeit und nahezu. Spieler können eine neue Generation von Spielen genießen, die von der fortschrittlichen Grafik und den speziellen Funktionen der PS5 Slim profitieren. Darüber hinaus unterstützt die Konsole. Die Controller bieten haptisches Feedback und adaptive Trigger was zu einer verbesserten Immersion und einem intensiveren Spielerlebnis führt.Im Lieferumfang enthalten sind ein, zwei horizontale Standfüße, ein HDMI-Kabel, ein Netzteil, ein USB-Kabel und das, das die neuen Funktionen der Konsole vorstellt.Der Versandhändler bietet die Konsole mit einem Rabatt in Höhe von 15 Prozent auf die unverbindliche Preisempfehlung an. Dadurch kostet sie nur noch 469 Euro. Das Angebot ist für alle interessant, die bisher gezögert haben, sich eine PlayStation 5 zuzulegen.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.