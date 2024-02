Amazon: Lenovo Legion 5 Gaming-Laptop mit 165 Hz und RTX 3060 im Angebot für 999 Euro

Lenovo Legion 5 Gaming-Laptop: Mit dem Amazon-Angebot spart ihr jetzt rund 300 Euro

Wenn ihr trotz allem Komfort, den die Entscheidung zu einemmit sich bringt, bislang von einem solchen aufgrund seiner oft schwächeren Performance oder seinem hohen Preis abgesehen habt, kann euch jetzt womöglichüberzeugen.Imbekommt ihr den, der mit solider Hardware ausgestattet ist und sogar ein besonders, das mit einer flotten Bildwiederholfrequenz daherkommt, mitbringt. Mit dem Gaming-Laptop bewegt ihr euch zwar nicht in den höchsten Sphären, was die Leistung betrifft – dies spiegelt sich allerdings auch in seinem durchaus fairenwieder.Werfen wir zunächst noch einmal einen Blick auf das Display, welches Lenovo im Legion 5 verbaut hat: Hier findet ihr einen Bildschirm mit einer Diagonale von, der euch einevon 1.920 x 1.080 Pixeln bietet. Der springende Punkt: Ihr genießt eine schnelle Bildwiederholfrequenz von flotten– optimal, wenn ihr auch unterwegs gerne kompetitive Titel wieoderspielen wollt. Mit dem Deal von Amazon zahlt ihr für kurze Zeit nur noch 999 Euro für den Gaming-Laptop:Gepaart mit einer noch immer leistungsstarken, die der Vorgängergeneration der aktuellen Nvidia-Baureihe angehört, dürftet ihr ernstzunehmende FPS-Werte in den genannten Titeln, aber auch inoder vergleichbaren, im eSport zu findenden Spielen erzielen. Die Grafikkarte bringt sogar die moderne-Technologie mit an den Tisch, die eure Performance beim Zocken anspruchsvollerer Titel noch einmal optimiert.Auch diedes Lenovo Legion Gaming-Laptops brauchen sich nicht zu verstecken, so ist beispielsweise neben seinemvonauch ein leistungsfähigervonmit an Bord. Dersorgt für ein stets stabil laufendes System, während ihr eure Spielebibliothek auf der integrierten und schnellenhinterlegen könnt.Obendrein dürft ihr euch über das auf dem Gaming-Laptopfreuen, das in vollem Umfang verfügbar ist. Könnt ihr bei der grundlegenden Performance also ein paar Abstriche machen, verbirgt sich hinter dem Lenovo Legion 5 ein, das ihr bei Amazon aktuell besonders günstig bekommt. Für anspruchsvollere Spiele empfehlen wir euch allerdings, einenoder eines hochmodernen Laptops – zu werfen.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.