Amazon: Federleichte Razer Viper Gaming-Maus mit 8.000 Hz zum Tiefstpreis

Amazon: Was bietet euch die Razer Viper Gaming-Maus im Detail?

Derzeigt eine eindeutige Tendenz auf: Immer mehr Hersteller versuchen, dasihrer neuen Modelle zu reduzieren, um uns Spielern noch mehr Bewegungsfreiheit und Präzision zu ermöglichen. So auchmit der, die es bei Amazon gerade zum bisherigenzu finden gibt.Neben ihrembietet sie noch einen weiteren entscheidenden Vorteil: Eine, die euch in wettbewerbsorientierten Titeln wieund Co. einen entscheidenden Vorteil bringen kann.Die Razer Viper ist eineGaming-Maus, die dank ihres ultraleichten Gewichts von nurförmlich über euer Mauspad fliegt. Eine noch geringere Last bringen nur wenig andere Modelle auf die Waage, die es derzeit auf dem Markt gibt. Trotz des federleichten Designs wird nicht an ihrer Ergonomie – geschweige denn ihrer Verarbeitung gespart. So genießt ihr immer volle Kontrolle, ganz als wäre die Viper ein Teil eurer Hand. Bei Amazon zahlt ihr für das Fliegen-, oder besser gesagt Mausegewicht, Geizhals zufolge gerade denDabei zahlt ihr nicht einmal mehr die Hälfte ihres ursprünglichen Preises von ganzen 99,99 Euro. Doch zurück zur Maus selbst: Die Razer Viper ist mit derausgestattet, die eine extrem schnelle Abtastrate gewährleistet. Ihr genießt eine, bei der Position und Klicks bis zu 8.000 Mal pro Sekunde an euren PC übermittelt werden. Zum Vergleich: Herkömmliche Gaming-Mäuse bieten üblicherweise eine Abtastrate von bis zu 1.000 Hz.Dievon Razer der zweiten Generation reagieren ebenfalls sehr schnell und garantieren euch eine lange Lebensdauer von bis zu, ohne, dass ihr dabei von lästigen Doppelauslösern betroffen seid. Dank der, die auf der Gaming-Maus selbst gespeichert werden, braucht ihr euch außerdem nie zu sorgen, wenn ihr einmal nicht an eurem gewohnten Setup sitzt.sind standardmäßig ebenfalls mit an Bord und auch das Feintuning der Gaming-Maus gelingt dank der mitgelieferten, hauseigenen Software ganz unkompliziert. Die Viper gliedert sich somit inein, welches von Profispielern aus aller Welt seit Jahrzehnten genutzt und gefeiert wird. Vertraut ihr der Marke mit den Schlangenköpfen hingegen nicht,aber eine ebenso leichte,Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.