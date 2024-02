Amazon: Günstige Gaming-Tastatur: SteelSeries Apex 3 TKL für 39,99 Euro im Angebot

Amazon: Die SteelSeries Apex 3 TKL bekommt ihr gerade richtig günstig – das hat sie zu bieten

Wollt ihr eure ersten Schritte auf dem hartumkämpften Feld deswagen, ist die passende Peripherie ein entscheidender Pluspunkt. Nicht umsonst greifen Profispieler immer wieder zu speziellen, die einen maßgeblichen Teil zu ihrem Können auf der technischen Ebene beitragen. Eine solche findet ihr von Herstellerbeinun besonders günstig.– mit dem Deal des Versandhausriesen zahlt ihr aktuell sogar noch einmal zehn Euro weniger für das äußerst kompakte Keyboard, welches ganz ohne einen oft hinderlichen Nummernblock auskommt. Doch auch abseits ihres platzsparenden Designs bietet sie, die sich sehen lassen können.Gerade in wettbewerbsorientierten Titeln wieodersind möglichst schnelle und präzise Eingaben, die ihr trefft, das A und O. Hilfreich ist eine hochwertige Gaming-Tastatur, die euch dabei nicht im Wege steht, sondern idealerweise auch noch unterstützt. Mit der SteelSeries Apex 3 TKL, die vonaus der Praxis entwickelt wurde, habt ihr stets einen zuverlässigen Begleiter unter der Hand, der euch selbst in den schweißtreibendsten Situationen nicht im Stich lässt. Bei Amazon zahlt ihr jetzt nur noch rund 40 Euro für dieDas für den eSport ausgelegteverzichtet voll und ganz auf einen Nummernblock – einunter Profispielern, die gut und gerne auf einen solchen zu Gunsten einer bequemeren Positionierung verzichten. Ein weiteres, nahezu unverzichtbares Feature ist die altbekannte, die gepaart mit den flüsterleiseneinen nahezu geräuschlosen, aber nicht weniger zuverlässigen Einsatz bei übermit der SteelSeries Apex 3 TKL garantieren.Selbst, wenn ihr mal wieder etwas über eurem Keyboard verschüttet oder die Chipstüte vor Euphorie über den halben Schreibtisch fliegt, bleibt die günstige Gaming-Tastatur dank ihrergeschützt. Dank dieser ist sie nämlich nicht nur wasser-, sondern sogar staubdicht, um Schäden zu vermeiden und für eine noch längere Lebensdauer zu sorgen. Ein weiteres beliebtes Features findet ihr in der cleveren, die euch aus Millionen von Farben und etlichen Effekten für die Beleuchtung wählen lässt.Eine sinnvollemit anklickbarer Lautstärkerolle, sowie einigen hilfreichen Medientasten, mit der ihr beispielsweise einen Song überspringen oder die Helligkeit anpassen könnt, ist ebenso vorhanden. Wer neben einer neuen Tastatur gleich noch das perfekte Pendant in Form einer flottensucht, der findet die