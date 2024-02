Amazon: LG 4K MiniLED-TV mit 120 Hz & Gaming-Features zum günstigen Tiefstpreis sichern

LG 4K MiniLED-TV bei Amazon im Angebot: Das hat er zu bieten

In der Welt der Unterhaltungselektronik ist es nicht selbstverständlich, ein Sonderangebot zu finden, das den Preis in ein Aufsehen erweckendes Verhältnis zur Qualität setzt. Der auf allen Ebenen überzeugende, der mit einer flottenBbildwiederholfrequenz vondaherkommt, ist derzeit aufzum bisherigenerhältlich.Derzeichnet sich nicht nur durch seine Erschwinglichkeit aus. Im Vergleich zu ähnlichen Modellen anderer Marken, die oft mehr Geld für vergleichbare Spezifikationen verlangen, steht der 4K-TV für einMit einer Bildschirmdiagonale vonund einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln bietet der LG 55QNED879QB gestochen scharfe Bilder. Die, unterstützt durch MiniLED-Hintergrundbeleuchtung mitüber 120 Zonen, sorgt für eine brillante Bildqualität. HDR-Support in Form vonund HLG verbessert die Darstellung von Hell-Dunkel-Kontrasten, was zu lebendigeren und realistischeren Bildern führt. Bei Amazon zahlt ihr Geizhals zufolge aktuell den Tiefstpreis:Mit demanalysiert und optimiert der Fernseher Inhalte in Echtzeit, um die bestmögliche Bildqualität zu liefern. Dieser Prozessor arbeitet mit der, um einzu schaffen. Dolby Vision IQ passt die Bildwiedergabe dynamisch an das Umgebungslicht an, währendfür ein immersives Klangerlebnis sorgt, das den Zuschauer mitten ins Geschehen versetzt.Für leidenschaftliche Videospiel-Fans bietet der LG 55QNED879QB spezielle Features wie den, der HDR-Grafiken automatisch optimiert, ebenso wie, die für ein flüssiges Spielerlebnis ohne merkliche Eingabeverzögerung sorgt. Diese Features, gepaart mit der rasanten Bildwiederholrate, ermöglichen es, Spiele in höchster Qualität zu genießen, was den Fernseher zu einermacht.Wollt ihr eurem brandneuen LG 4K-TV noch einverpassen, seid ihr beim Versandhausriesen direkt an der richtigen Adresse:, mit dem ihrkönnt, aktuell ebenfalls im Angebot zu einem reduzierten Preis.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.