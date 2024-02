Amazon: Komfortabler Smartphone-Controller für 69,90 Euro

Amazon: Das hat der GameSir X2 Pro zu bieten

Cloud-Gaming-Dienste wie Xbox Game Pass bieten die Möglichkeit, hochwertige Spiele direkt auf dem Smartphone zu genießen. Hierfür empfiehlt sich ein, der im Vergleich zur Touchscreen-Steuerung ein deutlich präziseres Spielerlebnis bietet.Wer auf der Suche nach einem Smartphone-Controller ist, sollte einen Blick auf den GameSir X2 Pro werfen. Bei Amazon ist er mit einem Rabatt von 22 Prozent auf den zuletzt aufgerufenen Preis erhältlich. Dadurch kostet eranstatt 89,99 Euro.Der GameSir X2 Pro ist ein Controller, der speziell für die Verwendung mit Android-Smartphones entwickelt wurde undist. Er bietet eine direkte Verbindung über einen Typ-C-Anschluss, der die Eingangslatenz minimiert und eine schnelle Reaktionszeit in Spielen ermöglicht. Zudem unterstützt der Controller Pass-Through-Laden, wobei diese Funktion nur mit bestimmten Android-Smartphones genutzt werden kann.Der Controller ist mit einer, darunter Xbox Cloud Gaming (Beta) mit Xbox Game Pass Ultimate, Stadia, NVIDIA GeForce Now und Amazon Luna, sowie mit Remote-Streaming-Diensten wie Xbox Remote Play, Steam Link, Rainway und Moonlight.Der X2 Pro ermöglicht es euch, die physischen Tasten an eure Vorlieben anzupassen,. Diese Anpassungsoptionen sollen eine individuelle Konfiguration für verschiedene Spielstile und -anforderungen ermöglichen. Der Controller enthält außerdem einen kostenlosen einmonatigen Zugang zu Xbox Game Pass Ultimate für neue Mitglieder.Weitere Merkmale des X2 Pro sind zwei zusätzliche programmierbare Tasten auf der Rückseite für erweiterte Steuerungsmöglichkeiten im Spiel sowieund Komfort bei langen Spielsessions. Amazon verlangte für den Smartphone-Controller zuletzt noch 89,99 Euro. Nun gewährt der Versandhändler auf diesen Preis einen Rabatt in Höhe von 22 Prozent und ruft nur noch 69,90 Euro auf.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Autor: Martin DeißQuelle: Amazon