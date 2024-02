Amazon: PlayStation 5 Slim jetzt für unter 500 Euro sichern

Amazon: PlayStation 5 Slim im Sonderangebot für nur 469 Euro kaufen

ANZEIGE: PlayStation 5 Slim für 469 Euro bei Amazon kaufen

Ersparnis: 15 Prozent

Mitsteht schon jetzt einer der größten Titel des Jahres in den Startlöchern – und zwar vorerst exklusiv auf der. Praktisch also, dass es die jetzt beiim Angebot gibt.Bei dem Versandriesen findet ihr nämlich das seit letztem Jahr erhältliche Slim-Modell momentan stark vergünstigt.mögen sich auf den ersten Blick nicht nach besonders viel anhören, entpuppen sich dank des Regulärpreises der Konsole aber als. Damit könnt ihr euch die PS5 Slim momentan fürunter den Nagel reißen.Solltet ihr dasnoch auf der Vorgängerkonsole gespielt und euch diebislang nicht zugelegt haben, kommt aufgrund der Veröffentlichung von Rebirth jetzt aber ins Überlegen, bietet sich mit dem momentanen Angebot bei Amazon eine günstige Gelegenheit. Für nur 469 Euro könnt ihr euch diein euer Wohnzimmer stellen und in Kürze mit Cloud, Tifa, Barret und Co. ein neues Abenteuer bestreiten.Final Fantasy 7 Rebirth ist natürlich, für den es sich unter Umständen lohnen könnte, sich eine PlayStation 5 zuzulegen.steht dankSamurai-Schnetzelei auf dem Speiseplan undentführt euchin eine dystopische Sci-Fi-Zukunft – von anderen PlayStation 5-exklusiven Spielen aus den vergangenen Jahren, wie beispielsweise demRemake einmal abgesehen.Dank des Laufwerks könnt ihr die Konsole außerdemund Filme mit dem entsprechenden Fernseher sogar in 4K genießen. Weitere Pluspunkte der Konsole sind natürlich diesowie der überausmit haptischem Feedback und adaptiven Triggern. Falls ihr derweil unsicher seid, ob Final Fantasy 7 Rebirth ein gutes Kaufargument für die aktuell bei Amazon reduzierte PlayStation 5 ist, liefertdie entsprechenden Antworten.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.