Amazon: Zahlreiche Gaming-Stühle mit bis zu 35 Prozent Rabatt

Amazon: Ergonomische Gaming-Stühle teilweise für unter 100 Euro

Wer viel am PC zockt oder arbeitet, braucht auch eine angenehme Sitzmöglichkeit. Spezielle Gaming-Stühle sind nicht nur bequem, sondern sorgen mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten auch für eine gesunde Körperhaltung. Aufgibt es gerade einige Modelle zu attraktiven Preisen.Sportliches Design, verstellbare Armlehnen oder eine Lordosenstütze sind mittlerweile. Viele verfügen sogar über eine Massage-Funktion. So werden selbst stundenlange Spielesessions oder langwierige Videocall-Meetings zur Entspannung.Zu den Angeboten auf Amazon gehört zum Beispiel der Massage-Gaming-Stuhl von Devoko, auf den es derzeit einengibt. Neben derverfügt er über ein Kopfkissen mit Memory Foam sowie eine einklappbare Fußstütze. Der Sessel kostet in schwarz derzeit nur 97,99 Euro, ist für neun Euro mehr bekommt ihr ihn zum Beispiel auch in schwarz-weiß oder rosa-weiß.Der Gaming-Stuhl von Symino hingegen besticht durch seinen. Die Rückenlehne mit Memory-Schaum kann bis zu 150 Grad Neigung verstellt werden, zudem ist die Sitzfläche mit 59 mal 40 Zentimetern extra großflächig. Auf den Sessel gibt es zurzeit einen Rabatt von 20 Prozent, sodass ein Preis von 199,99 zu Buche schlägt. Das Modell von Symino ist in außergewöhnlichen Farbvarianten wie Weinrot oder Olivgrün zu haben.Auch der Bigizza-Gaming-Sessel ist zurzeit mit einem Rabatt von 17 Prozent ausgezeichnet, sodass er fürzu haben ist. Der lediglich 14,5 Kilogramm schwere Stuhl ist atmungsaktiv und besonders leicht zu reinigen. Er ist; Kopf- und Lendenstützen können im Handumdrehen auch abmontiert werden.Ein besonderes Design bringt der Gaming-Stuhl von Dowinx. An der Rückenlehne sind süße abnehmbare Katzenohren angebracht, auch Rückenlehne und Nackenstützen besitzen ein. Weich gepolsterte Armlehne und eine einklappbare Fußstütze sorgen für eine gemütliche Sitzposition. Den Sessel gibt es beispielsweise in schwarz-rosa oder blau-weiß und kostet bei Amazon dank desDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.