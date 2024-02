Amazon: Das hat das Lenovo Legion Go zu bieten

Lenovo Legion Go: Handheld-PC mit starkem Akku und Windows 11





Das kombiniert die Leistung eines Gaming-PCs mit der Flexibilität eines Handheld. Insbesondere für Nutzer von Cloud-Gaming-Diensten wie bietet das Lenovo Legion Go eine optimale Plattform. Derzeit ist das Lenovo Legion Go bei mit einem Rabatt von 6 Prozent auf die unverbindliche Preisempfehlung erhältlich. Damit kostet es statt 799 Euro. Es handelt sich um die Version mit 512-GB-SSD. Das Lenovo Legion Go ist mit speziellen Funktionen für ein verbessertes mobiles Spielerlebnis ausgestattet. Es verfügt über ein, das eine Bildwiederholrate von 144 Hz unterstützt. Das Gerät wird von einem in Kombination mit einer AMD RDNA-Grafikkarte angetrieben. Diese Konfiguration soll eine hohe Performance für die Ausführung sowohl von AAA-Spielen als auch von Indie-Titeln garantieren. Ergänzt wird die Hardware durch die, die die Präzision der Spielsteuerung erhöhen sollen, indem sie Drift reduzieren und minimale Blindzonen bieten. Der Touchscreen unterstützt zehn Berührungspunkte und gewährleistet eine Vielzahl von Interaktionsmöglichkeiten. Das Legion Go ist mit wie Xbox Cloud Gaming, Stadia und NVIDIA GeForce Now sowie mit Remote-Streaming-Diensten wie Xbox Remote Play kompatibel. Diese Kompatibilität erweitert die Palette der verfügbaren Spiele und ermöglicht den Zugriff auf eine große Auswahl an Titeln. Im Rahmen des Kaufs wird ein angeboten, der Zugang zu einer umfangreichen Spielebibliothek bietet. Das Lenovo Legion Go ist mit einem ausgestattet, der lange Spielsessions ohne häufiges Aufladen ermöglichen soll. Die Schnellladefunktion des Geräts soll den Akku innerhalb einer halben Stunde um bis zu 70 Prozent aufladen können. Zusätzlich verfügt das Gerät über einen, der während des Ladevorgangs die Belastung des Akkus minimieren und beim Laden entstehende Wärme ableiten soll. Auf dem Lenovo Legion Go ist Windows 11 vorinstalliert, sodass ihr auf eure gesamte Spielebibliothek und Spiele-Streamingdienste zugreifen können. Die speziell für dieses Gerät soll einen schnellen Zugriff auf Spieleplattformen und -shops ermöglichen und eine zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung und den Start von Spielen bieten. Im Lieferumfang enthalten sind neben der Lenovo Legion Go eine dreimonatige Mitgliedschaft für den Xbox Game Pass Ultimate, eine Tragetasche, ein Netzteil und die dazugehörige Dokumentation. Das Gerät wird mit einer geliefert. Bei Amazon könnt ihr euch das Lenovo Legion Go derzeit im Angebot sichern. Der Versandhändler hat es gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung um 6 Prozent reduziert. Der Preis sinkt dadurch von 799 Euro auf 749 Euro.