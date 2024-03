Amazon: Stark reduzierte Mega Pokémon-Figuren mit Pikachu, Glurak und Co.

ANZEIGE: Mega Pokémon Jumbo Pikachu für 44,79 Euro bei Amazon kaufen

Ersparnis: 39 Prozent

ANZEIGE: Mega Pokémon Jumbo Evoli für 42,39 Euro bei Amazon kaufen

Ersparnis: 42 Prozent

ANZEIGE: Mega Pokémon Bewegliches Glurak für 85,39 Euro bei Amazon kaufen

Ersparnis: 50 Prozent

ANZEIGE: Mega Pokémon Dragoran für 20,39 Euro bei Amazon kaufen

Ersparnis: 46 Prozent

ANZEIGE: Mega Pokémon Bewegliches Garados für 101,01 Euro bei Amazon kaufen

Ersparnis: 47 Prozent

Wer angesichts der jüngsten Pokémon-Ankündigungen wieder Lust bekommen hat, mit den Taschenmonstern in Erinnerungen zu schwelgen, findet beijetzt ein paar besonders verlockende Angebote.Dort könnt ihr euch aktuell nämlichvom Lego-Konkurrenten Mega Construx zu deutlich günstigeren Preisen sichern – natürlichvon der Pokémon Company und hergestellt vom Spielzeugmagnaten Mattel. Teilweiseihr bei den zusammenbaubaren Sets, die die bunten Kreaturen zu euch ins Wohnzimmer holen.Obwohl in Kürzeerscheinen werden, blieb eine Kollaboration zwischen der Pokémon Company und dem dänischen Klemmbausteinhersteller bislang aus. Stattdessen hat sich die einflussreiche japanische Firma mit Mattel zusammengetan, um euchzu bringen – und genau die gibt es bei Amazon jetzt in vielen AusführungenVor allem Fans der ersten Generation, also von Pokémon Rot und Blau, kommen hier auf ihre Kosten. Fan-Lieblinge wiegibt es gleichzu haben, je nachdem, wie viel Platz ihr zuhause habt und wie viel Geld ihr in die Hand nehmen wollt. Die Sets sind perfekt für einen ruhigen Sonntagnachmittag geeignet, egal ob ihr alleine oder mit der Familie ein paar Klötzchen zusammensetzen wollt.Gerade bei den teureren Mega Pokémon-Figuren lohnt sich die aktuelle Rabattaktion, denn so. Aber natürlich dürft ihr euch auch bei den günstigeren Produkten über Euronen freuen, die weiterhin in eurem Geldbeutel verweilen – oder vielleicht gleich in eine zweite Pokémon-Figur investiert werden können. Vielleicht wollt ihr beim Bauen dann ja, zum BeispielDie mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.