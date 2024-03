Das hat der bei Amazon reduzierte Turtle Beach Atom zu bieten

ANZEIGE: Turtle Beach Atom für 29,97 Euro bei Amazon kaufen

Ersparnis: 70 Prozent

Akkulaufzeit und Zubehör des Turtle Beach Atom

Mobiles Gaming wird noch besser mit einem, insbesondere bei der Nutzung von Diensten wie dem Xbox Game Pass.Einen Smartphone-Controller zum günstigen Preis könnt ihr euch derzeit beimit dem Turtle Beach Atom schnappen. Dieser ist mit einem satten Rabatt in Höhe vonauf die unverbindliche Preisempfehlung erhältlich, wodurch eranstatt 99,99 Euro kostet.Die Turtle Beach Atom unterstütztund bietet ein kompaktes Design, das sich magnetisch zu einem handlichen Paket zusammenfügen lässt - ideal für unterwegs. Die Steuerung im Konsolen-Stil sorgt für ein vertrautes Spielerlebnis, was besonders bei derwie Xbox Game Pass, GeForce Now, Stadia und Steam Link von Vorteil ist.Der Controller besteht aus zwei unabhängigen Modulen, die über einemiteinander verbunden sind. Durch eine Low-Latency-Bluetooth-Verbindung zum Smartphone soll eine verzögerungsfreie Steuerung gewährleistet werden.Darüber hinaus bietet der Turtle Beach Atom, die Smartphones jeder Größe sicher fassen können sollen, selbst wenn sie sich in einer Hülle befinden. Die, einschließlich Daumentasten, D-Pad, Bumper, Trigger und ABXY-Tasten, will das Gameplay verbessern und für ein konsolenähnliches Erlebnis direkt auf dem Smartphone sorgen.Mit einer Akkulaufzeit vonverspricht der Turtle Beach Atom lange Spielsessions ohne ständiges Aufladen. Sollte der Akku doch einmal leer sein, soll die Schnellladefunktion des Controllers einin nur 2,5 Stunden ermöglichen.Im Lieferumfang des Turtle Beach Atom sind einesowie einzum Aufladen enthalten. Darüber hinaus erhalten Käufer ein kostenloses einmonatiges Abonnement für den Xbox Game Pass Ultimate.Wer sich den Smartphone-Controller sichern möchte, findet ihn derzeit bei Amazon im Angebot. Der Versandhändler hat ihn gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlungund ruftanstatt 99,99 Euro auf.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.