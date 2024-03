Amazon: Crucial SSD mit 1 bis 4 TB im Angebot

Wer vieleauf seinem PC installiert, der wird heutzutage schnell ein Speicherproblem bekommen: 100 Gigabyte Installationen sind längst keine Seltenheit mehr. Zum Glück kann man seinen Computer stets mit neuen und großenbestücken, um zukünftig auchoder einunterzubekommen.Wie gut, dass es jetzt beiwieder eine moderne NVMe-SSDist: Die, die es in drei verschiedenen Größen gibt und besonders schnell ist. Immerhin verlangen moderne Spiele mittlerweile auch zunehmend hohe Geschwindigkeiten, um einerseits Ladezeiten so kurz wie möglich zu halten und andererseits um riesige Welten in den entsprechenden Speicher zu pressen.Der Markt für Speicherlösungen hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt, und NVMe M.2 SSDs stehen an der Spitze dieser Evolution. Sie bieten nicht nurals herkömmliche SSDs, sondern sind auchund können direkt an das Motherboard angeschlossen werden, was sie zu einer idealen Wahl für moderne Computer macht. Die Crucial T700 ist ein solcher Vertreter dieser Technologie. Mitvon bis zu 11.700 / 9.500 MB/s bietet sie eine fast unübertroffene Leistung für alle, die das Maximum für ihren Gaming-PC wollen.Mit einem Preisnachlass von 254,99 Euro auf 164,99 Euro bei der 1 TB Variante ist die Crucial T700 derzeit ein– viel günstiger war die SSD laut Geizhals in der Vergangenheit selten. Sie eignet sich zudem nicht nur fürs reine Gaming, auch beim kreativen Arbeiten ist eine NVMe M.2-SSD nicht zu vernachlässigen.Zusätzlich zur beeindruckenden Geschwindigkeit und Leistung bietet die Crucial T700 eine. Sie lässt sich einfach in euren M.2 Steckplatz eures Mainboards installieren. Sobald das der Fall ist, können euch auchDie mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.