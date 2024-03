Amazon: Die besten Angebote zum Mario-Tag

Anzeige: Super Mario Playset Deluxe für 21,99 Euro bei Amazon kaufen

Ersparnis: 42 Prozent

ANZEIGE: Mario Jumbo Plüschfigur für 22,49 Euro bei Amazon kaufen

Ersparnis: 44 Prozent

ANZEIGE: Super Mario Rumble RC für 56,99 Euro bei Amazon kaufen

Ersparnis: 19 Prozent