150 Euro günstiger: 4K OLED-TV von Philips bei Amazon jetzt ganz nah am Tiefstpreis abstauben

Wer noch nach einem neuen Fernseher zum Zocken sucht, wird aktuell beischnell fündig: Hier bekommt ihr einen passendenmit stolzen, der nicht nur mit seiner, sondern auch mitund dem einen oder anderen sinnigenpunkten kann, besonders günstig.Vor allem die mittlerweile sogarAmbilight-Ausstattung dürfte euch reizen, wollt ihr noch tiefer in eure liebsten Spieleuniversen eintauchen. Dieleuchten synchron zum Spielgeschehen, wodurch sich das Gameanfühlt.Zu den Vorteilen des, welches im Philips 65OLED808 verbaut ist, brauchen wir vermutlich wenig sagen: ein, das stets für tiefschwarze Kontraste und frohe Farben sorgt, selbst, wenn ihr aus einem anderen Blickwinkel auf die ultradünne Front des Ambilight-TVs blickt. Gepaart mit der hohengenießt ihr so jederzeit eine kristallklare Darstellung eurer liebsten Filme, Serien und Videospiele. Das aktuelle Angebot von Amazon liegt mit etwa 50 Eurofür das Spitzengerät:Im Vergleich zu seiner unverbindlichen Preisempfehlung von 1.699 Euro spart ihr mit dem Deal des Versandhausriesen aber so oder so gute. Selbstverständlich könnt ihr eine kostenfreie Altgerätmitnahme veranlassen. Aber zurück zu den Specs: Mit seiner rasanten Aktualisierungsrate voneignet sich der Philips-TV ganz hervorragend zum Zocken auf den neuesten Konsolen von Sony oder Microsoft. Hinzu gesellen sich weitere spannende Gaming-Features, beispielsweise ein(ALLM),oderDazu kommen noch ein paar standardmäßige und teils KI-unterstützte Funktionen zur, so auch dieund. Obendrein darf natürlich auchnicht fehlen und mit dem coolenseht ihr die besten Streifen stets so wie es sich ihre Regisseure auch wirklich vorgestellt haben.Amdes 4K OLED-TVs hat Philips ebenso wenig gespart, sind doch gleich vier Lautsprecher und ein Subwoofer verbaut. Auch die Klangqualität profitiert von künstlicher Intelligenz dank Features wieoder einer speziellen Raumkalibrierung. Habt ihr euch also ohnehin nach einem Fernseher umgesehen, bekommt ihr mit dem Ambilight-Modell von Amazon nun eine günstige Gelegenheit geboten, die kaum einen Wunsch offen lässt.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.