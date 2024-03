Gaming Monitor im Angebot

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuenseid, der bei eurne abendlichen Spielesessions das Optimum herausholt, könnte Amazon gerade das richtige Angebot bereithalten.Der, ein 27-Zoll großer Monitor, wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen moderner Spiele und E-Sports-Titel wieoderzu erfüllen. Mit einer sauberen Bildqualität und den speziell für Gamer konzipierten Features, bietet dieser Monitor fast alles, was die Augen begehren.Der Lenovo G27q-30 ist mit einerausgestattet ist, die speziell darauf ausgerichtet sind, die Gaming-, und auch Entertainment-Erfahrung zu verbessern. Aktuell wird er auf Amazon zu einem reduzierten und verlockenden Preis angeboten: Statt der ursprünglichen 349 Euro könnt ihr den Bildschirmerwerben – ihr spart demnach 40 Prozent.Der Lenovo-Monitor zeichnet sich durch seinaus, das mit einerscharfe und lebendige Bilder liefert. Die Unterstützung von 99 % sRGB und 90 % DCI-P3-Farbraumabdeckung sorgt für außergewöhnliche Farbtreue und Helligkeit. Zusätzlich minimiert die schnelleundjegliches Streaking oder Ghosting, was für eine flüssige Wiedergabe in schnellen Spielszenen sorgt.Ein weiteres herausragendes Merkmal des Lenovo G27q-30 ist die ergonomische Gestaltung. Der Monitor bietet nicht nur einauf drei Seiten, sondern auch Zertifizierungen vom TÜV Rheinland fürund Eye Comfort sowie das Eyesafe Display-Siegel. Diese Ausstattungen gewährleisten, dass lange Gaming-Sessions oder Multimedia-Marathons ohne Augenbelastung genossen werden können.Abschließend ist der Lenovo G27q-30 mit derausgestattet, die eine einfache Personalisierung der Anzeigeeinstellungen direkt vom PC aus ermöglicht. Ob ihr nun die Helligkeit, den Kontrast oder andere Parameter für das jeweilige Einsatzszenario anpassen wollt, die App macht es möglich. Falls ihr hingegen eher auf der Suche nach einem neuen Fernseher seid,Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.