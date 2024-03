Amazon: Die PS5 Slim im Tiefstpreis-Angebot

Schlanker, etwas kleiner, aber mit der gleichen Leistung im Gehäuse: Dieist seit wenigen Monaten erhätlich und gibt es aktuellzu haben. Sonys aktuelle Konsolengeneration ist beim weltweit bekannten Versandhändler zumgelistet.Dank eines Rabatts von 18 Prozent auf die unverbindliche Preisempfehlung müsst ihr derzeit für die PS5 keine 549,99 Euro hinlegen, sondern nur noch– günstiger war die Sony-Konsole in der Slim-Variante laut dem Preisportal Geizhals noch nie. Allerdings steht das Angebotzur Verfügung.Im Vergleich zur normalen PlayStation 5, die bereits 2020 erschienen ist, fällt die Slim-Versionaus. Das grundlegende schwarz-weiße Design wurde aber beibehalten, ebenso wie in der Standard-Edition das Blu-ray Disc-Laufwerk. Rein technisch gibt es sonst kaum Unterschiede, sprich ihr erhaltet dieselbe Grafik- und Prozessor-Leistung bei der Slim-Variante.Eine Änderung gibt es dann aber doch noch: Die PS5 Slim bietet, wodurch ihr vielleicht das eine oder andere Spiel mehr auf der Konsole speichern könnt. Zudem bietet die Slim-Variante, während die Rückseite weiterhin nur über zwei USB-A-Ports verfügt.Imder PS5 Slim ist neben der Konsole selbst außerdem ein kabelloser Controller, zwei horizontale Standfüße, ein HDMI-Kabel, ein Netzteil, ein USB-Kabel und das vorinstallierte Spielenthalten. Letzteres macht euch mit den neuen Funktionen des DualSense-Controllers vertraut, darunter die verbesserten Trigger und Motion-Steuerungsmöglichkeiten des Gamepads.Wer sich bislang der aktuellen Konsolengeneration entzogen hat, oder eventuell von seiner normalen PS5 umsteigen möchte, bekommt mit dem Angebot eine durchaus verlockende Gelegenheit. Und immerhin steht mitein neues Spiel vor der Tür, welches vorerst nur auf der PlayStation 5 spielbar sein wird.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.