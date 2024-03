Amazon: Was hat der LG 4K OLED-TV zum Tiefstpreis zu bieten?

Wer dieser Tage noch nach einem frischen Fernseher sucht, der wird vermutlich von der Dichte an Modellen und Deals überrollt. Ein starkesfindet ihr jetzt bei: Hier bekommt ihr einen, der Gamer-Herzen höherschlagen lassen dürfte, gerade zum Tiefstpreis.Bemerkenswert ist dabei nicht nur seine schnelle Bildwiederholfrequenz von flotten, sondern auch die restlichen technischen Spezifikationen deskönnen sich sehen lassen – inklusive einiger spannender Features, die euch vor allem beim Zocken zugutekommen.Mit seiner hohen Auflösung vonund der bereits erwähnten Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz sind bereits die beiden wichtigsten Ansprüche, die ihr zum Daddeln an euren neuen Fernseher stellen solltet, erfüllt. Auf einer Bildschirmdiagonale vonentfaltet sich das modernedes 4K-TVs von LG, das stets für lebendige Farben, starke Kontraste und feinste Details sorgt. Dank Amazon zahlt ihr Vergleichsportal Geizhals zufolge den bislang günstigsten Preis für das überzeugende Modell:Damit natürlich nicht genug: Für das optimale Kinoerlebnis auf eurer Couch sorgen bei dem LG-TV auch noch einige, beispielsweiseoder auch die. Sie holen das Maximum aus dem dargestellten Bild heraus und optimieren es für das letzte Quäntchen Qualität. Hinzu gesellt sichsowie das, damit ihr auch in dunklen Film- und Spielumgebungen nicht völlig im Dunkeln tappt. Besonders cool: Derlässt euch eure liebsten Streifen so sehen, wie es sich ihre Regisseure tatsächlich gedacht haben.Spannend für Gamer ist aber allem voran die. Sie bewahren euch vor nervigen Rucklern oder dem gefürchteten Screen Tearing, indem sie die Bildwiederholrate eures Fernsehers mit der Framerate eurer Spielekonsole synchronisieren. Dank des Game Optimizers, der einen Auto Low Latency Modus, kurz, mitbringt, seid ihr ebenso gegen lästige Lags geschützt. Außerdem sind auch- und-Funktionen mit an Bord. Alle Features findet ihr in dem individualisierten Game Dashboard, mit dem ihr jederzeit auf eure personalisierten Einstellungen zurückgreift.Auch in Sachenbraucht sich der LG OLED55B39LA nicht zu verstecken: Hier erwartet euch ein, das noch einmal von der-Technologie unterstützt wird. Alles in allem bekommt ihr mit dem Modell von LG einen hervorragenden 4K OLED-TV, der sich bestens zum Zocken auf der PS5 oder den Xbox Series-Konsolen eignet – und spart dank des Amazon-Angebots dabei noch