144 Hz, 4K und QLED-Panel: Der Hisense 4K-TV im Amazon-Angebot lässt kaum einen Wunsch offen

Sucht ihr dieser Tage nach einem Fernseher, der sich nicht nur dazu eignet, eure liebsten Filme und Serien in höchster Qualität zu genießen, sondern auch, um aus eurer Konsole das Maximum rauszuholen, werdet ihr beifündig. Diewarten mit einemauf, der sich sehen lassen kann.Ganz konkret handelt es sich dabei um den, der mit einer flotten Bildwiederholfrequenz vondaherkommt. Doch auch bei seinen restlichen technischen Spezifikationen wurde seitens des Herstellers nicht gegeizt – trotz des vergleichsweise niedrigen Preises.Neben seiner kristallklaren 4K-Auflösung mit 3.840 x 2.160 Pixeln, die sich auf 55 Zoll über das moderne QLED-Panel des Hisense-TVs erstreckt, sorgen noch weitere Features für ein stets brillantes Bild. Beispielsweise verfügt der 55E7KQ Pro nicht nur über, sondern auchsowie eineist vorhanden. In Kombination mit der Quantum Dot-Technologie werden ein erweitertes Farbvolumen und Spitzenhelligkeiten ebenso wie eine besonders detailreiche Darstellung garantiert. Mit dem Angebot von Amazon zahlt ihr aktuell überim Vergleich zur UVP des Smart-TVs:Mithilfe seiner beeindruckenden Bildgewalt lässt euch der Hisense-Fernseher noch tiefer in eure liebsten Videospieluniversen abtauchen –vorprogrammiert. Vor allem in der Kombination mit einer deraus dem Hause Microsoft und Sony blüht der 4K-TV so richtig auf, da diese seine rasante Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz nahezu vollständig ausnutzen kann. Ihr profitiert von extrem flüssigen Bildraten, die euch vor allem in schnelleren Online-Titeln wie Call of Duty: Modern Warfare 3 und ähnlichen Games einen entscheidenden Vorteil versprechen.Für die optimale Verbindung zwischen Konsole und TV sorgen gleichdes Hisense 55E7KQ Pro. Sie gewährleisten eine hohe Bandbreite und schnelle Übertragungsraten und gelten als Standardschnittstelle für die Current-Gen-Konsolen. Darüber hinaus profitiert ihr noch von demund obendrein auch von Features wie(Auto Low Latency Mode) sowie AMDs FreeSync Premium-Technologie.Am Sound hat Hisense ebenso wenig gespart und dem günstigen TVspendiert – trotzdem dürfte ein passendes Sound-System den Klang wohl jederzeit um ein Vielfaches verbessern. Für die bequemeren unter euch stehen natürlich auch diezur Auswahl, die per Knopfdruck auf der Fernbedienung eure Befehle entgegen nehmen. Einefindet ihr mit demaktuell aber ebenfalls besonders günstig vor.Die mit „Anzeige“, einem Stern oder einem Einkaufswagen-Symbol gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.