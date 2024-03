Amazon: Dank der Oster-Angebote bekommt ihr das Corsair HS80 RGB Wireless-Headset zum aktuellen Bestpreis

Wer regelmäßig am PC oder der Konsole mit seinen Mitspielern in heiß umkämpften Online-Partien um den Sieg ringt, der weiß, dass eine gute Kommunikation dabei das A und O ist. Dafür braucht ihr natürlich das passendeund ein solches findet ihr vom bekannten Herstellerin denjetzt zum reduzierten Preis.Günstiger gibt es dasaktuell bei keinem anderen Anbieter, im Vergleich zum großen Teil der Konkurrenz spart ihr noch einmal ein paar Euro und gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung sogar ganze 21 Prozent.Sowohl für PC- als auch für Konsolen-Spieler eignet sich das Wireless-Headset von Corsair hervorragend, ist es doch auch mit eineroder dernutzbar. Ihr genießt einen kristallklaren Klang, der von einem starkenundprofitiert. Klar, an die Qualität eines Studiokopfhörers kommt dieser womöglich nicht heran, dafür braucht ihr euch nicht um ein externes, hochwertiges Mikrofon zu sorgen. Denn ein solches ist beim Corsair HS80 RGB Wireless vorhanden und mit dem Deal von Amazon bekommt ihr es zumWollt ihr das Corsair-Headset hingegen gar nicht zum Sprechen verwenden, steht es euch frei, das. Die Verbindung mit dem PC oder der PlayStation fällt dank der drahtlosen Slipstream-Technologie besonders leicht, wobei sich gleich drei Wireless-Geräte mit nur einem USB-Empfänger koppeln lassen.Für das Auge bietet das HS80 RGB Wireless natürlich ebenfalls etwas, überzeugt es doch mit seinemin schwarzer (oder weißer) Farbgebung. Außerdem ist eine individualiserbaremit an Bord. Apropos individualisierbar: Auch den Klang des Headsets könnt ihr an eure Bedürfnisse anpassen, dabei stehen euch Optionen hinsichtlich des Equalizers sowie andere Einstellungsmöglichkeiten zur Auswahl.Sinnigerweise hat Corsair das HS80 RGB Wireless mit ein paarausgestattet, über die ihr diedirekt am Headset und während einer laufenden Partie nach oben oder unten regulieren könnt. Diebeläuft sich den über 4.100 Rezensionen zufolge, dank denen sich das HS80 über eine starke durchschnittliche Bewertung von 4,5 Sternen freuen darf, auf bis zu 40 Stunden – Corsair selbst gibt sie mit etwa 20 Stunden an.