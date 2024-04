Amazon sorgt für noch mehr Immersion: Den riesigen 4K-Monitor von MSI gibt es jetzt mit 43 Prozent Rabatt

Auch beigeht der Trend in Richtung größerer Modelle und beifindet ihr ein solches jetzt zu seinem bislang ungeschlagenen Tiefstpreis. Hier zahlt ihr für ein stattliches-Display vonnur noch fast die Hälfte.Doch nicht allein auf die Größe kommt es an: Derbringt natürlich noch eine ganze Reihe weiterer lohnenswerter Features mit an den Tisch, beispielsweise einesowie eine gestochen scharfeNicht nur vergleichsweise groß, sondern auchkommt das Display des MSI MPG Artymis 343CQRDE daher. Dank seiner-Krümmung genießt ihr nahezu unvergleichliche Immersion in euren Lieblingsspielen, sodass ihr noch tiefer in die Welten von Cyberpunk 2077 odereintauchen könnt. Dafür sorgt auch die kristallklare maximale Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln, die sich über das-Panel erstrecken. Bei der Bildwiederholrate setzt MSI auf schnelleund auch seine Reaktionszeit beläuft sich auf gerade einmal eine Millisekunde. Bei Amazon zahlt ihr dank des Angebots geradeDas Display profitiert zudem von der-Technologie, einer Unterstützung von bis zu 1,07 Milliarden Farben und der, wodurch Farben stets lebensecht herübergebracht werden und Details selbst in dunkleren Spielszenen nicht verloren gehen. Außerdem ist für eine optimale Helligkeit mit einem maximalen Wert vongesorgt – egal ob ihr es beim Zocken lieber dunkler mögt oder euch das Tageslicht auf den Gaming-Monitor scheint.Die flotte Bildwiederholrate des MPG Artymis 343CQRDE wird vonnoch einmal beflügelt, die eine reibungslosere Ziel-Bewegungsverfolgung in schnellen Shootern wieoder vergleichbaren Spielen gewährleisten soll, indem sie euer Display mit der Framerate eurer Grafikkarte synchronisiert. Nerviges Stottern, Ruckler oder gar Screen Tearing gehören so ein für alle Mal der Vergangenheit an.Auch was dasanbelangt, pflegt MSI höchste Standards für seinen großen Gaming-Monitor, so sieht dieser nämlich nicht nur modern und edel aus, sondern bringt auch noch einund eine ein- undmit. Sein Standfuß ist sowohl dreh-, schwenk-, neig- als auch höhenverstellbar und bei den Anschlüssen ist nebenauch ein entsprechenderebenso wie USB 3.0 vorhanden. Wollt ihr ein Schnäppchen der Extraklasse schlagen, solltet ihr euch jedoch beeilen, denn wie immer gilt das Angebot auf Amazon nur für eine begrenzte Zeitspanne.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.