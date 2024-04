Perfekt zum Zocken oder Serien schauen: Für den LG OLED-TV zahlt ihr bei Amazon unter 1.000 Euro

Ihr wollt eurem womöglich etwas in die Jahre gekommenenein spürbares Upgrade verpassen? Beiseid ihr goldrichtig, denn hier gibt es gerade ein Modell von-Spitzenherstellerim günstigenGanz konkret handelt es sich hierbei um den– ein, der erst im vergangenen Jahr auf den Markt losgelassen wurde. Gerade deshalb können sich seine modernen Spezifikationen sehen lassen, denn unter anderem bietet er eine flotte Bildwiederholfrequenz vonVöllig gleich, ob ihr euren neuen Fernseher primär zum Zocken, zum Genießen von Filmen und Serien oder für dieim Garten nutzen wollt: Der LG OLED-TV lässt euch nicht hängen und garantiert stets ein gestochen scharfes Bild. Immerhin geltenaktuell noch immer als oberes Ende der Fahnenstange, stehen sie doch für starke Kontraste, lebendige Farben und eine hohe Helligkeit. Gepaart mit derprofitiert der LG OLED B39LA, den ihr bei Amazon gerade günstiger bekommt, von einer hervorragenden Darstellung kleinster Details:Seine ursprüngliche unverbindliche Preisempfehlung lag Preisvergleichsportal Geizhals zufolge bei einem fast doppelt so hohen Wert. Mit dem Deal des Versandhausriesen müsst ihr aktuell aberfür den Top-TV löhnen – Versand inklusive. Wer am liebsten auf dem Fernseher zockt, der dürfte mit dem LG OLED-TV übrigens besonders glücklich werden, denn dank seiner zügigen Bildwiederholfrequenz von 120 Herz eignet er sich ganz hervorragend für dieundSelbstverständlich sind auch passende Schnittstellen für die aktuelle Konsolengeneration mit an Bord, so verfügt das Modell nämlich über zwei-Anschlüsse. Die üblichen HDMI-Ports findet ihr aber ebenso in doppelter Ausführung vor. Gamer dürfen sich obendrein über ein paar weitere spannende Features freuen, beispielsweise den Auto Low Latency Mode () oder eine variable Refresh-Rate, kurzgenannt. Und auch-Technologie sind neben einervon nur 0,1 Millisekunden ein schmackhafter Vorteil.Diedürften bei den meisten Smart-TVs mittlerweile zum Standard gehören, sodass auch LGs OLED-Modell mit einem Filmmaker Mode, Sprachsteuerung und Features wieoderausgestattet ist. Wenn ihr nach noch mehr Immersion strebt, schaut euch aber unbedingt einmal dieebenfalls besonders günstig anbietet.