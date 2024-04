Amazon: Auf den beliebten Xbox Wireless Controller spart ihr gerade rund ein Viertel seiner UVP

Während die meisten Konsoleros es wohl ohnehin zu einem unverzichtbaren Teil ihres Repertoires zählen, rückt ein vernünftiges Gamepad auch für PC-Spieler immer öfter in den Fokus. Wer sich bereits seit einiger Zeit nach einem solchen umsieht, der wird mit demimjetzt fündig.Vor allem im Bereich der Sportspiele – blicken wir einmal auf Titel wieoder– aber auch für nahezu jedes Soulslike, Rennspiel oder das ein oder andere Action-Adventure kann sich ein passender Player lohnen, wenn euch die Steuerung mit einer Tastatur zu umständlich ist. Doch auch alsoder für eure nächsteauf derbekommt ihr hier eine günstige Gelegenheit.Dank Microsoftseignet sich der Xbox Wireless Controller ganz hervorragend für die Nutzung an eurem Gaming-PC. Glücklicherweise springt auchauf den Zug auf und liefert starken Support, um Maus und Keyboard jederzeit gegen einen komfortablen Controller eintauschen zu können. Bei Amazon gilt das Modell der aktuellen Xbox-Generation als besonders beliebt und belegt derzeit in der entsprechenden Kategorie den ersten Platz der Bestseller:Mit dem Deal des Versandhausriesen spart ihr aktuell ein ganzes Viertel auf dievon 59,99 Euro für den Xbox Wireless Controller – Preisvergleichsportal Geizhals zufolge gibt es ihn meist nur an ausgewählten Amazon-Events, beispielsweise dem Prime Day oder dem erst im Herbst folgenden Black Friday, günstiger. Eurem persönlichen Geschmack sind dank der verschiedenen, in denen ihr das Gamepad bekommt, kaum Grenzen gesetzt, reichen diese doch von einem knallbunten Pink bis hin zum üblichen Schwarz.Dankseitens Microsoft, die vor allem das D-Pad, welches im Stil des luxuriösen Elite-Controllers gehalten ist, betreffen, ist der Controller der Xbox bestens für die Next-Gen gerüstet. Ihr könnt euch ebenso über verschiedenstefreuen, außerdem ist der Xbox Wireless Controller mit einemin der Mitte versehen, der es euch spielend leicht macht, coole Clips oder spannende Screenshots aufzunehmen und direkt mit euren Freunden zu teilen.Natürlich ist auch dieein entscheidender Vorteil: Mit ihr ist es euch möglich, die Tasten eures Players vollkommen frei zu belegen, um ihn an verschiedene Spielsituationen und eure persönlichen Vorlieben anzupassen. Spielen könnt ihr wie gewohnt und ganz klassisch über die, aber vor allem diesorgt bis zu 40 Stunden langanhaltenden Komfort. Auch euer Headset kann mittels der vorhandenen 3,5-Millimeter-Buchse an den Xbox Wireless Controller angeschlossen werden. Ein passendes Gegenstück in Form eines