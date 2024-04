Amazon: Den Hisense 4K-TV mit Gaming-Features und 120 Hertz gibt es gerade zum Tiefstpreis

Wenn ihr nach einem großen Fernseher sucht, der sich nicht nur zum Filme und Serien schauen eignet, sondern auch das ein oder anderemitbringt, seid ihr beigoldrichtig. Hier findet ihr einen, der mit sich optimal zum Zocken eignet, zum kleinen Preis.TV-Herstellerschafft mit demdas perfekte Verhältnis zwischen Preis und Leistung: Eine, gepaart mit einer angemessenund-Support lassen kaum einen Wunsch offen.Der Hisense 55U7KQ ist mit einem beeindruckendenausgestattet, welches sich über seine breite Bilddiagonale vonerstreckt. So genießt ihr stets starke Kontraste, tiefste Schwarztöne und optimale Helligkeitswerte. Unterstützt wird das brillante Bild von der Hi View Engine, Local Dimming und der, die für ein erweitertes Farbvolumen und höchstes Detailreichtum sorgt. Bei Amazon zahlt ihr Geizhals zufolge den aktuellenfür den Smart-TV und spart somit fast die Hälfte:Selbstverständlich sind auch weiterean Bord des Gaming-TVs zum Budgetpreis, so beispielsweise, mit dem euch selbst feinere Details bei einer dunkleren Darstellung nicht entgehen. Hinzu kommt die-Technologie, die die Farbgebung Szene für Szene anpasst. Und dankkommt auch der Sound nicht zu kurz, denn der Fernseher simuliert einen Effekt, bei dem ihr den kristallklaren Klang dreidimensional und von allen Seiten aus erleben könnt.Doch zurück zu den für euch wirklich: Die Bildwiederholrate des Hisense 55U7KQ liegt bei rasantenund lässt sich über den Game Mode Pro sogar auf bis zu 144 Hzanheben – optimal also, wenn ihr mit eurer PlayStation 5 oder eurer Xbox Series X in schnelle Multiplayer-Partien abtauchen wollt. Hinzu gesellen sich Features wie, durch welches Bildwiederholfrequenz und Framerate stets aufeinander abgestimmt werden. Der Auto Low Latency Mode () wird automatisch aktiviert, wenn ihr den Fernseher mit eurer Konsole verbindet, um eine möglichst niedrige Latenz zu erzielen.Wie bereits erwähnt verfügt der Smart-TV von Hisense über gleich, aber selbstredend sind auch zwei weitere HDMI 2.0-Schnittstellen verbaut. Für den bestmöglichen Komfort sorgena la Alexa oder VIDAA Voice, die per einfachem Knopfdruck auf der Fernbedienung eure Wünsche von den Lippen ablesen. Wollt ihr euer künftig verbessertes Seherlebnis nicht alleine genießen und seid bereits in Besitz einer Xbox Series-Konsole, findet ihrreduziert.