Helldivers 2: Den Koop-Hit gab es zuvor noch nie so günstig wie auf Amazon

Schon im ersten Viertel des angelaufenen Kalenderjahres schlug ein ganz bestimmter Titel ziemlich hohe Wellen: Die Rede ist natürlich vomund jenes bekommt ihr beigerade besonders günstig.Der spaßige Sci-Fi-Shooter feierte erst Anfang März seine Veröffentlichung auf derund dem, ist seitdem aber fast schon nicht mehr aus den aktuellen Top-Titeln wegzudenken. Habenbisher noch keinen gmeinsamen Ausflug in die Welt von Helldivers 2 unternommen, ergibt sich mit der Version für die PlayStation 5 und dem Deal des Versandhausriesen nun eine optimale Gelegenheit.Tatsächlich zahlt ihr Preisvergleichsportal Geizhals zufolge denfür ein PS5-Exemplar von Helldivers 2 und auch zuvor gab es den Space-Shooter nicht zu einem besseren Angebot als jenes, welches Amazon euch gerade unterbreitet. Hier zahlt ihr jetzt ganzeweniger im Vergleich zur UVP, die bei stolzen 39,99 Euro liegt. Der Versand ist natürlich kostenlos, sodass euch keine "versteckten" Kosten erwarten.an anderer Stelle einmal ganz ausführlich für euch. Im Grunde genommen geht es – wie so oft – vor allem um das, mit dem der Koop-Spaß binnen kürzester Zeit zum Riesenerfolg avancierte. Dabei steht nicht nur das Wegballern knirschender Käferköpfe im Vordergrund, sondern auch die, auf die man euch als Teil der Armeen von Über-Erde schickt, versprechen stets abwechslungsreiche Action.Der Titel ist tatsächlich ziemlich auf das Zusammenspiel ausgelegt. Klar, ihr könnt auch solo in die Schlacht ziehen – die Koop-Mechaniken beflügeln allerdings den Drang, mit seinen Mitspielern zu interagieren und sich von der Rolle des einsamen Wolfes zu lösen. Handelt es sich bei euren Mitstreitern auch noch um eure Freunde, so schlagt ihr gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, doch auch im Verbund mit völlig Fremden, auf die ihr über das Spiel trefft, macht es Laune.Damit es euch garantiert nie langweilig wird, sorgen die Entwickler von Helldivers 2: In aller Regelmäßigkeit wird das Spiel um, die man sogar teilweise als gesammelte Community gemeinsam stemmen muss, und Events, zu denen sich auch frische Ausrüstung gesellt, erweitert. Zwar gibt es einen Ingame-Shop, die dort zu findenden Güter könnt ihr jedoch auch problemlos mit derfreischalten.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.