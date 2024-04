Amazon: Luxur pur – Den Fantasylab Gaming-Stuhl gibt es gerade mit einem satten Rabatt

Einen passendenzu finden ist gar nicht einmal so leicht, denn die Auswahl ist groß und jeder Zocker stellt andere Ansprüche an den Platz, an dem er gut und gerne einmal ein paar schweißtreibende Stunden hintereinander verbringt.hat jetzt einender besonderen Komfortklasse im Angebot.Als besonderes Merkmal ist wohl seine hohe Belastbarkeit mit einemzu nennen. Doch auch seine restliche Ausstattung istund mit dem Deal des Versandhausriesen könnt ihr jetzt eine ganze Stange Geld sparen.Ein möglichst bequemer Sitzplatz ist gerade, wenn ihr an eurem Computer nicht nur in eure liebsten Videospiele abtaucht, sondern auch Filme und Serien schaut oder darüber hinaus noch an ihm arbeitet, unerlässlich. Der Großteil der Gaming-Stühle kommt heutzutage in einem– so auch der Chefsessel von Fantasylab, der aufgrund seiner Größe und seiner Stabilität allerdings besonders dazu einlädt, sich so richtig auf ihm breit zu machen. Bei Amazon zahlt ihr mit dem aktuellen AngebotMit seinenist er zwar vor allem für besonders große Gamer geeignet, jedoch finden auch kleinere Menschen in ihm perfekt Platz. Dank seinervon 48 x 56 Zentimetern ist der Stuhl äußerst geräumig. Hinzu kommt, dass die Fläche aus speziellemgefertigt ist, sodass ihr euch keine Sorgen darum machen müsst, nach ein paar Spiele-Sessions in ihm zu versinken. Die Rückenlehne besteht aus einemund bietet so eine zusätzliche, besonders bequeme Schicht, die sich auch nach Stunden noch sanft an euch anschmiegt.Apropos: Die Rückenlehne ist in einem Winkel zwischenfrei verstellbar, während ihr die Höhe des umStuhls nach Belieben um bis zu sechs Zentimeter anpassen könnt. Für besonders intensive Momente, bei denen ihr zurückschreckt, ist die Schüttel-Funktion gedacht, die dem Stuhl genügend Spielraum bietet. Hinzu kommt dieder einzelnen Elemente, bestehend aus einer Gel-gepolsterten Lendenwirbelstütze, 4D-verstellbaren Armlehnen und einem geformten Schaumstoffkissen.Für einegarantieren die speziellen, die eine Art schwarz-goldenes Ornament auf die Rückenlehne und den eigentlichen Sitz zaubern, in Kombination mit demdes Gaming-Stuhls. Wer eine geeignetesucht, der, zu denen wir in der vergangenen Zeit bereits das eine oder andere Angebot serviert bekamen.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.