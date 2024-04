Bei Amazon bekommt ihr den mächtigen Sony Bravia Smart-TV mit 85 Zoll gerade zum bislang günstigsten Preis

Der Fußballsommer steht vor der Tür und was könnte es Schöneres geben als die Spiele eurer Lieblingsmannschaft in feinster Bildqualität zu genießen? Dies gelingt euch mit dem, dengerade zumim Angebot hat, garantiert.Besonders beeindruckend ist dabei zunächst einmal seine Bildschirmdiagonale, die sich mitbeinahe über eine halbe Hauswand hinweg erstrecken dürfte. Doch auch seine restlichen technischen Spezifikationen, beispielsweise die, können sich sehen lassen.Vor allem für Sportfans, aber auch für alle anderen ist derein Stück Technik, das zu begeistern weiß: Die Bildqualität ist brillant, profitiert der Smart-TV doch von, womit Helligkeit und Kontrast in jeden noch so dunklen Winkel des Bildes gebracht werden. Kein Detail geht mehr verloren und es ist stets für atemberaubende Farben und Tiefe gesorgt. Die flotte Bildwiederholrate liegt obendrein bei rasanten. Bei Amazon bekommt ihr den 4K-TV gerade zum historischen Tiefstpreis und spart im Vergleich zur UVP fast 1.300 Euro:Doch natürlich eignet sich Sonys Smart-TV auch ganz hervorragend zum, insbesondere dann, wenn ihr eine der aktuellen Konsolen des japanischen Technikriesen im Regal stehen habt. Der X90L ist perfekt mit derabgestimmt und kommt mit einem, kurz ALLM, indaher. Ihr genießt besonders flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay und das Auto, das gleichzeitig dafür sorgt, dass wichtige Details in zu dunklen oder zu hellen Bereichen des Bildschirms erkennbar bleiben. Auch das speziellekann ein Vorteil von euch sein, wenn ihr die Custom Screen-Funktionen benötigt.Neben seiner technischen Ausstattung, zu der auch einemit der Acoustic Multi Audio-Technologie zählt, kommt der Sony Bravia 4K-TV in einem zukunftsorientierten und. Der glatte Aluminiumrahmen mit nahtlosem Rand fügt sich wunderbar in jedes Interieur ein, während der stabile Standfuß des Fernsehers für den richtigen Halt garantiert.Wer sich zum Kauf des Sony Bravia XR-85X90L entscheidet, der bekommt ein Seherlebnis der Superlative geboten – auch dank, der riesigen Filmbibliothek des Herstellers, in der exklusiv für Bravia-Besitzer direkt zehn Filme in 4K HDR-Qualität heruntergeladen sowie 24 Monate lang unbegrenztes Streaming genossen werden können.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.