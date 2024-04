Geräumiger Gaming-Tisch im Angebot von Amazon um gute 70 Euro reduziert

Wer regelmäßig an einem Schreibtisch sitzt, der weiß jeden Zentimeter Platz vermutlich zu schätzen – völlig gleich, ob ihr ihn zum Arbeiten oder zum Zocken nutzt. Mit dem Angebot vonbraucht ihr euch nicht länger darum zu sorgen, denn hier bekommt ihr einen geräumigengerade deutlich günstiger.Konkret handelt es sich um ein Modell des Herstellers, das dank seines modernen und clever angeordneten Designs Platzprobleme aus dem Weg räumt. Der Tisch ist so konzipiert, dass nicht nur Gaming-Begeisterte, sondern sogar Streamer und professionelle E-Sportler mit ihm glücklich werden dürften.Dasdes Gaming-Tisches von Eureka ist unter der Berücksichtigung moderner wissenschaftlicher Erkenntnis für speziell für den E-Sport, Live-Übertragungen auf Twitch und Co. und den Einsatz in einem professionellen Studioumfeld entwickelt worden. Die Tischkante umgibt euch dabei stets von beiden Seiten und ihr genießt einen bequemen Halt und flexiblen Raum für euren Oberkörper und eure Arme. Das Modell, welches im Angebot von Amazon gerade rundzu finden ist, bietet eine Größe vonZentimetern, sodass auch mehrere Bildschirme, Konsolen oder andere Geräte Platz auf ihm finden.Die Tischplatte weist eine Kohlefaserstruktur auf, die dank einer speziellensogar wasserdicht, hitzebeständig und kratzfest ist. Freundlicherweise liefert Hersteller Eureka gleich noch ein großes Mauspad mit, so dass ihr bei Bedarf für eine vollständige Abdeckung sorgen könnt. Wollt ihr mehrere Monitore oder gar Computer an eurem Gaming-Tisch verwenden, könnt ihr die beiden entsprechendenfrei in der Mitte oder am Rand auf beiden Seiten installieren.Der Tisch kommt mit einer futuristischendaher, die ihr ebenfalls nach Belieben anpassen könnt. Nachts wird euch so eine besonders immersive Gaming-Atmosphäre geboten, mit der es euch euer Tisch noch leichter macht, in euren liebsten Videospielwelten zu versinken. Ein weiteres Feature ist die, die gleichzeitig auch ergonomische Vorteile bei ihrer Nutzung mit sich bringen soll und ebenfalls mit einem passenden Mauspad daherkommt.Obendrein findet ihr auch ein paar sinnvolle Gimmicks wie die kompaktenund -aufbewahrungsboxen, einenoder die, um euren Gaming-Tisch jederzeit aufgeräumt und sauber zu halten. Der Rahmen und die Tischbeine sind aus Kohlenstoffstahl in Industriequalität gefertigt, während die Tischplatte aus hochdichtem Holz und Kohlefaser mit einer Tragfähigkeit vonbesteht. Der Hersteller wirbt darüber hinaus damit, dass seine Tische aus absolut sicheren und ungiftigen Materialien bestehen und sie zehntausende Male getestet wurden, um für maximale Sicherheit und Qualität zu garantieren. Eine günstigeDie mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.