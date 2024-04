Mit Kühlkörper: Die Samsung 990 Pro NVMe SSD bekommt ihr bei Amazon gerade günstiger

Ihr habt lästig lange Ladezeiten auf eureroder euremsatt und gebt eurem womöglich bereits etwas älterem, verbauten Speichermedium die Schuld an der Misere? Abhilfe schafft eine schnelle, die ihr von Herstellerim aktuellenvergünstigt findet.Dabei handelt es sich um die– eines der schnellsten Modelle des Herstellers und auch im Vergleich mit der Konkurrenz dürfte es nur wenig SSDs geben, die mithalten können. Mit dem Deal des Versandhausriesen bekommt ihr sie in der Ausführung mit einem– ideal für Sonys Spielekonsole also.In Zeiten, in denen moderne Videospiele gut und gerne einmal die magische 100 Gigabyte-Grenze knacken, was ihren auf eurem PC oder eurer Konsole benötigten Speicherplatz anbelangt, kann es nicht schaden, sich schon einmal Gedanken über etwas mehr von ihm zu machen. Mit der Samsung 990 Pro bekommt ihr eine NVMe SSD, die es in denim Angebot von Amazon gibt – wir haben uns im Folgenden für die 1TB-Variante entschieden:Vor allem die extrem flotteder SSD ist beeindruckend. Mit Spitzenwerten von bis zu 7.450 Megabyte pro Sekunde beim Lesen und 6.900 MB/s beim Schreiben zählt sie zweifelsohne zu den schnellsten Modellen auf dem Markt. Dank ihresist sie mit einer großen Zahl an verschiedenen Geräten kompatibel, darunter nicht nur Computer und Laptops, sondern eben auch Sonys Spielekonsole.Der verbauteder Samsung 990 Pro schützt die SSD vor einer Überhitzung und so gleichermaßen auch eurevor einem Verlust. Die Temperatur wird stets optimal reguliert und überschüssige Wärme zuverlässig abgeleitet. Wollt ihr den Speicher eurer PS5 um eine NVMe SSD erweitern, kommt ihr um einenohnehin nicht herum.Wer aktuell nach einer günstigen Möglichkeit sucht, den Speicherplatz seiner Konsole oder seines PCs zu erweitern, der kann mit der Samsung 990 Pro NVMe SSD also. Außerdem, der kaum einen Wunsch offenlässt.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.