Amazon: Starke Specs zum kleinen Preis – Gaming-Monitor von LG zum Tiefstpreis sichern

Wer einensucht, steht häufig vor der Qual der Wahl – nicht mit dem aktuellen Angebot von, denn hier gibt es ein Modell vonmit moderner Technik jetzt zum absoluten Spitzenpreis.Derkommt mit einer Bildschirmdiagonale vondaher, auf die sich ein IPS-Panel erstreckt. Doch vor allem seine flotte Bildwiederholrate und seine hohe Auflösung bestechen bei einem solch günstigen Preis.Für einen Preis vonhat der LG UltraGear 27GR75Q-B einiges zu bieten: Die hohemit 2.560 x 1.440 Pixeln sorgt für ein kristallklares Bild, das den schwierigen Spagat zwischen Performance und Qualität hervorragend bewältigt. Dasund 99 Prozent sRGB garantiert stets für eine brillante Farbdarstellung und die optimale Helligkeit selbst in dunkelsten Bereichen wird durch die-Technologie sowie 300 cd/m2 gewährleistet. Bei Amazon zahlt ihr Vergleichsportal Geizhals zufolge jetzt den historisch niedrigsten Preis:Vor allem seine flotte Bildwiederholrate vonund seine rasante Reaktionszeit vonstellen einen Vorteil in puncto flüssige Bewegungsabläufe dar – gerade, wenn ihr häufig wettbewerbsorientierte Videospiele spielt. Ein weiteres überzeugendes Feature des Gaming-Monitors von LG ist seine, die dank- undPremium-Technologie immer in Einklang zu eurer Grafikkarte steht und so von einem weichen Bildaufbau profitiert.Dazu gesellen sich handelsübliche Features, beispielsweise ein, die-Technologie oder Smart Energy Saving. Für Gamer dürfte das integrierte Fadenkreuz, diefür eine besonders geringe Eingabeverzögerung sowie der FPS-Zähler darüber hinaus von Interesse sein. Außerdem ist die starkedurch die flexible Einstellbarkeit in Höhe, Drehung und Neigung mit zusätzlicher Pivot-Funktion hervorzuheben.So verrenkt ihr euch garantiert nicht den Nacken, selbst nach schweißtreibenden Spiele-Sessions über mehrere Stunden. Dasdes LG UltraGear 27GR75Q-B ist das, worauf es ankommt. Grundlegend lässt der schnelle Gaming-Monitor wenig Wünsche offen und zum Tiefstpreis von rund 200 Euro sichert ihr euch das mitbewerte Modell des Top-Herstellers jetzt für kurze Zeit besonders günstig. Und mit derebenfalls stark reduziert.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.