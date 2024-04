Amazon Gaming Week: Alles, was ihr zum Spiele-Shopping-Spektakel des Jahres wissen müsst

Dieist auch in diesem Jahr wieder zurück: Eine ganze Woche lang verspricht der Versandhausriese leidenschaftlichen Zockernauf hunderte Artikel aus der Welt der Videospiele, darunter natürlich taufrischeundfür den, die-,- und-Konsolen.Zwischen demhabt ihr so die Chance, von der riesigen Rabattaktion zu profitieren, noch bevor es im weiteren Verlauf des Jahres mit dem Prime Day, dem Black Friday im Herbst oder den Weihnachts-Deals vergleichbare Angebote gibt.Neben den spannenden Sonderangeboten, die die Amazon Gaming Week im Bereich der Spiele, Peripherie wieund weiterer interessanter Produkte bereithält, gibt es natürlich noch mehr abzustauben. So könnt ihr euch zum Beispiel überfreuen und an einemteilnehmen, um gleich doppelt abzuräumen. Alle Angebote der Gaming Week von Amazon findet ihr hier:Völlig gleich also, ob es euch nach frischem Futter für die Konsole oder den PC dürstet, ihr einen Titel schon länger ins Auge gefasst habt und nun bei einem vergünstigten Preis zuschlagt oder ihr eurem Setup endlich ein starkes Upgrade verpassen wollt: Mit der Amazon Gaming Week werdet ihr garantiert fündig, ohne dabei euer Sparschwein schlachten zu müssen. Sogarund die teilweise kostspieligenbekommt ihr hier zu verlockenden Preisen geboten. Zu denzählen unter anderem:Hinsichtlich der Peripherie ist beispielsweise dasein spannender Kandidat, denn jenes bekommt ihr gute 40 Euro günstiger im Vergleich zu seiner UVP. Doch auch ein Blick auf die Gaming-Mäuse oder mechanischen Tastaturen vonund weiteren namhaften Herstellern dürfte sich lohnen.Allerdings solltet ihr, denn wie immer gilt: Wer zuerst kommt, der mahlt auch zuerst und die Deals des Versandhausriesen gibt es natürlich nur solange der jeweilige Artikel vorrätig ist. Wollt ihr kein Highlight der Gaming Week verpassen,Wie immer behalten wir, das meistverkaufte Rennlenkrad, auf welches ihr gerade rund 100 Euro spart.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.