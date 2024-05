Für Twitch & euer nächstes Meeting: Nützliches Ringlicht für rund 20 Euro bei Amazon kaufen

ANZEIGE: Ringlicht von Evershop mit fünf Zoll für Laptop und PC für 21,83 Euro bei Amazon kaufen

Ersparnis: 16 Prozent

Völlig gleich ob als einfaches Hobby oder ernsthafter Karrierezweig: Wer häufiger streamt, der weiß, wie wichtig das richtige Equipment dabei ist. Ein fast schon unverzichtbaresbekommt ihr beiaber gerade zum Schnäppchenpreis.Für gerade einmalkönnt ihr euch jetzt ein vollständig verstellbaressichern, welches stets dafür sorgt, dass ihr in der Kamera im perfekten Glanz erstrahlt - das hilft auch beim nächsten Selfie oder Meeting.Das Ringlicht vonwurde seinem Hersteller zufolge erst in diesem Jahr mit einem neuen Design-Konzept aktualisiert: Eine zuvor ungünstige Fixierung durch die traditionellen Clip-Ons umgeht man so dank einer verstellbaren horizontalen Platte, die sowohl angeklemmt werden kann. Einmal installiert, könnt ihr das Streaming-Zubehör für verschiedenste Anwendungszwecke, vom Streaming über die nächste Videokonferenz auf eurer Arbeit bis hin zu eurer täglichen Makeup-Routine oder für ein einfaches Selfie nutzen. Bei Amazon zahlt ihr im Angebot jetzt noch einmal ein paar Euro weniger:Herzstück des professionellen Kits ist selbstverständlich der, der mitdaherkommt. Ihr könnt aus einem weißen Licht, einem warmen und einem natürlichen Licht wählen, während ihr aus ganzen zehn Helligkeitsstufen für dieauswählt. Die LED-Ringleuchte sagt Schatten den Kampf an, obwohl das weiche Licht zu keiner Zeit blendend ist. Selbst nach langer Verwendung werden eure Augen durch die Ringleuchte nicht müde, während ihr in dunkelsten Umgebungen strahlende Helligkeit genießt.Das All in One-Licht bietet darüber hinaus ein paar zusätzlicheund auch dieist solide. So könnt ihr es für den perfekten Blick auf eure Schokoladenseite in ganzendrehen, wobei es von einer Aluminiumschale geschützt wird und dabei für eine optimalesorgt. Die Lampe wird so selbst nach langer Nutzung nicht heiß.Angeschlossen wird das Ringlicht völlig unkompliziert per– ihr könnt es also an einer Vielzahl von Geräten nutzen, während sich sogar einemit ihr verbinden lässt. Und in den Blitzgerät-Bestsellern auf Amazon belegt das Modell von Evershop aktuell den zweiten Platz.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.