Amazon: Das hat die Razer Basilisk V3 X HyperSpeed Gaming-Maus zu bieten

Wer nach einer möglichst leistungsstarken undsucht, der dürfte von der anfänglichen Auswahl schnell überfordert sein. Ein beliebtes Modell aus dem Hausebekommt ihr beigerade im Angebot deutlich günstiger.Ganz konkret handelt es sich dabei um die, die beim Versandhausriesen auf eine starke Bewertung vonkommt. Für eine begrenzte Zeit spart ihr über 20 Euro auf die Maus des kalifornischen Peripherieherstellers.Vor allem, wenn euch eine möglichstreizen sollte, seid ihr mit der Gaming-Maus von Razer gut beraten. Spielt ihr am liebsten wettbewerbsorientierte Titel a laoder, so seid ihr mit der Basilisk V3 HyperSpeed also bestens gerüstet. Mit dem aktuellen Deal von Amazon zahlt ihr etwas mehr als 50 Euro und spart über ein Viertel ihrer ursprünglichen unverbindlichen Preisempfehlung:Mit der reduzierten Razer-Maus genießt ihr eine optimale Mischung aus Präzision und Geschwindigkeit, während eure Hand von einemprofitiert. Euch stehen gleich neun individuell anpassbare Tasten zur Verfügung, die ihr nach Belieben und für jedes eurer Games belegen könnt. Hinzu kommt ein optischer 5G-Sensor mitund einer Tracking-Genauigkeit von 99,4 Prozent.Die Razer Basilisk V3 X HyperSpeed bringt eine atemberaubendean den Tisch – nutzt ihr die Bluetooth-Verbindung, so verdoppelt sich diese noch einmal fast, wenn man den Herstellerangaben Glauben schenkt. Ihr genießt dabei stets eine übergangslose und praktisch latenzfreie Performance, bei der ein Kabel überflüssig wird.Dies liegt vor allem an der, die schneller als vergleichbare Technologien sein soll. Dievon Razer der zweiten Generation sorgen darüber hinaus für noch mehr Haltbarkeit und Zuverlässigkeit bei über. Und für alle Lichtliebhaber besteht die Möglichkeit, die RGBs der Basilisk V3 HyperSpeed farblich auf euer Setup abzustimmen. Wer stattdessen nach einem gutenaber ebenfalls fündig.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.