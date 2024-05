Amazon: Flotte WD_Black NVMe SSD jetzt für nicht einmal 100 Euro mitnehmen – das hat sie zu bieten

Wer seinem Gaming-PC oder seiner PS5 ein Speicher-Upgrade der Extraklasse verpassen will, der ist beigenau richtig: Im Angebot bekommt ihr jetzt eine superschnellezum Schnäppchenpreis.müsst ihr für die besonders beliebtelöhnen, die beim Versandhausriesen bei über 27.000 Rezensionen auf eine sagenhafte Bewertung von 4,8 Sterne blicken kann.Mit der SN850X serviert euch der namhafte Hardware-Hersteller WD_Black eine seiner schnellsten SSDs: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zupro Sekunde und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zuzählt sie darüber hinaus zu den Spitzenmodellen auf dem Markt. Lediglich NVMe SSDs die bereits mit der PCIe 5.0-Architektur ausgestattet sind dürften noch klar über den genannten Werten liegen - was sich jedoch auch im Preis widerspiegelt. Bei Amazon zahlt ihr für die Variante mitSpeicherplatz jetzt rund 25 Euro weniger als üblich:Die SSD reizt dienahezu aus beflügelt die Ladezeiten bemerkbar, vor allem bei größeren Open World-Titeln wieoderdürfte euch dies in die Karten spielen. Außerdem werden lästige Lags und störendes Stottern eliminiert und gehören so der Vergangenheit an, wenn ihr mal wieder in wettbewerbsorientierte Titel wieoderabtaucht.: Die neueste Game-Mode-Version bietet erweiterte Funktionen für eine maximale Leistung eures PCs. Dazu zählen Features wie die innovative, bei der Ressourcen schon einmal vorbereitet und anschließend im Spiel schneller geladen werden können. Wem der Terabyte zusätzlicher Speicherist, der findet bei Amazon aber auch dasmit ganzen vier TB zu einem vergünstigen Preis vor:Auch für dieist das Speicher-Upgrade wie bereits erwähnt eine starke Option, allerdings solltet ihr hier beachten, vorsorglich zur Variante mit einem optionalem(Heatsink) zu greifen, um für eine optimale Wärmeabfuhr zu sorgen. Auch diese Ausführung der obigen Modelle findet ihr bei Amazon direkt nach den Kapazitäten zur Auswahl im Angebot.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.