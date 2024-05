Logitech G Pro X Superlight: Beliebte kabellose Gaming-Maus bei Amazon im Angebot

Schnappt euch jetzt ein erstklassiges Angebot bei, wo diezu einem stark reduzierten Preis erhältlich ist. Ihr könnt beachtliche, denn der Preis ist von 159 Euro auf nur 89,90 Euro gefallen.Ähnliche High-End-Gaming-Mäuse liegen preislich oft über 100 Euro, was dieses Angebot besonders attraktiv macht.Diese Gaming-Maus wurde speziell für denentwickelt und zeichnet sich durch ihre ultraleichte Bauweise aus. Mit weniger alsist sie fast 25 Prozent leichter als die Standardversion der Pro Wireless-Maus. Diese Gewichtsreduktion wurde erreicht, ohne dass dabei Einbußen in der Leistung hingenommen werden mussten. Bei Amazon bekommt ihr die Logitech G Pro X Superlight Vergleichsportal Geizhals zufolge zum gegenwärtigen Bestpreis (Stand 10.05.2024 17:52):Dank derbietet die Maus eine extrem schnellevon einer Millisekunde, was sie ideal für wettkampforientiertes Spielen macht. Ihr seid somit nicht durch Kabel eingeschränkt und könnt euch frei bewegen.ist der HERO 25K Sensor, der für maximale Geschwindigkeit und Präzision steht. Er erreicht bis zu 400 Inches per Second (IPS) und eine beeindruckende Auflösung von, was in jeder Spielsituation für höchste Präzision sorgt.Die großender Logitech G Pro X Superlight ermöglichen ein besonders sanftes und flüssiges Gleiten auf nahezu jeder Oberfläche. Dies verbessert euer Spielerlebnis deutlich und lässt euch in das Spiel eintauchen. Verfügbar ist die Gaming-Maus bei Amazon in zwei Farboptionen: klassischesund schlichtes