Amazon: Das Dead Space Remake bekommen PC-Spieler gerade mit 65 Prozent Rabatt

Wer noch nach frischem Spiele-Futter für den heimischen Gaming-PC sucht, der bekommt beigerade eine wahre Delikatesse serviert: Einen der stärkstender jüngeren Vergangenheit bekommt ihr hier drastisch im Preis gesenkt.Ganz konkret handelt es sich sogar um dieals Code zum Aktivieren für euren Origin-Account. Mit dem Angebot des Versandhausriesen zahlt ihr jetztMitschuf man beischon im Jahreeinen besonders beliebten und von vielen Spielern bis heute als Speerspitze des Genres gesehenen Sci-Fi-Schocker, der seinesgleichen suchte. Der Grundstein für die Reihe war gelegt, es folgten ein paar Ableger, ehe sich EA und die Motive Studios dazu entschieden, den ursprünglichen Teil zu Beginn des letzten Jahres mit einerzu versehen. Heraus kam dasund für das ihr auf Amazon geradezahlt:Dabei soll euch ein noch umfassenderes, noch immersiveres und intensiveres Gameplay geboten werden, das dank einerund einem kristallklaren Sound, ebenso wie einige Anpassungen am Spielerlebnis selbst, überzeugt. In feinster Gruselmanier zieht ihr durch dasder USG Ishimura – einem Raumschiff, deren grausames Geheimnis es mithilfe der letzten Logbücher, die vom tragischen Schicksal der Besatzung erzählen, zu lüften gilt.Dabei wird der Space-Trip schnell zu einemvor den mit Liebe zum Detail gestalteten Kulissen: Ein kühler Kopf und euer Improvisationstalent sind gefragt, um den adrenalingeladenen Albtraum im All zu durchstehen. Nicht nur, sondern auch die Möglichkeit, die Werkzeuge und Waffen von Techniker, in dessen düsteren Raumanzug ihr schlüpft, zu verbessern, helfen euch dabei.Mit derdes Dead Space Remakes bekommt ihr neben dem Hauptspiel gleich, darunter drei einzigartige Anzüge und zwei Anzugstexturen. So stellt ihr euch den Schrecken der USG Ishimura immerhin mit Stil entgegen. Wer das Original mochte, wird sicherlich auch mit der Neuauflage warm – allen anderen empfehlen wir, sich trotzdem selbst zu überzeugen, denn immerhin könnt ihr mit dem deutlich reduzierten Angebot auf Amazon wenig falsch machen.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.