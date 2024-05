Mit Seitenteil aus Glas und integriertem RGB: Das NZXT H5 Flow gibt es gerade fast 20 Euro günstiger

Ganz gleich, ob ihr gerade mitten drinsteckt, euch einen neuen Gaming-PC zusammenzuschustern oder euch der alte Look eures bisherigen Towers nicht mehr gefällt: Beibekommt ihr ein besonders beliebtesvon Hardware-Herstellerjetzt so richtig günstig.Doch ein Computer-Case wie daskann natürlich nicht nur mit seiner schicken Optik bestechen. Auch die weiteren Vorteile hinsichtlichundsind überzeugend und mit dem Deal des Versandhausriesen zahlt ihr nun weniger denn je.Bei dem H5 Flow von NZXT handelt es sich um ein, welches speziell für die Ansprüche von Gamern entworfen wurde. Es ist sowohl in schwarzer als auch in weißer Farbgebung erhältlich und zählt nicht nur auf Amazon zu den beliebtesten PC-Gehäusen überhaupt. Das liegt vor allem an seinem perfekten, der durch die perforierten Front- und Top-Panels geleitet wird, wobei die Komponenten optimal gekühlt werden und so ihre Leistung ausreizen dürfen. Preisvergleichsportal Geizhals zufolge handelt es sich bei dem Deal um den bislang günstigsten überhaupt:Unterstützt wird der Luftstrom von einem, der die Luft von der Unterseite des Gehäuses ansaugt, um deine Grafikkarte auf möglichst direktem Wege zu kühlen. Apropos: Das NZXT H5 Flow unterstützt bis zu 280 Millimeter große Radiatoren an der Vorder- und 240 mm große Radiatoren an der Oberseite, sodass ihr Platz für bis zu sechs verschiedene Lüfter habt.Dank seines platzsparenden, abermacht das Gehäuse keinerlei Schwierigkeiten beim Einbau der Komponenten, ganz im Gegenteil: Mit einer Bauhöhe von 400 mm passt sogar dievon Nvidia problemlos rein. Und besorgt ihr euch den separat erhältlichenvon NZXT, könnt ihr die GPU sogar noch etwas eleganter in eurem System integrieren.Zu guter Letzt bleibt noch die coolezu erwähnen: Zwei vorinstallierte F140 RGB Core-Lüfter, die sich angeschlossen an einen Header nach freiem Belieben konfigurieren lassen, lassen die optimale Gaming-Stimmung aufkommen. Das üblicheübernehmen die breiten Kanäle mit Haken, Brücken und Riemen. Auch, die sich vor allem an kompetitive Spieler richtet.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.