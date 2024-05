Die Samsung 990 Pro NVMe SSD mit vier Terabyte bekommt ihr bei Amazon jetzt 70 Euro günstiger

Sich nie wieder um Speicherplatz auf seinem Gaming-PC oder der PS5 sorgen zu müssen, klingt nach einer nur zu schönen, aber nicht unbedingt realistischen Vorstellung. Mit der schnellenvon, die ihr beijetzt bis zubekommt, kommt ihr aber nahe ran.Konkret handelt es sich dabei um Samsungs SSD-Flaggschiff, die. Ihre Ausführung mit stolzenist im Angebot gerade deutlich reduziert und erspart euch künftig lästige Ladezeiten und nerviges Platzmanagement in eurer Spielebibliothek.Immer mal wieder kommt es in der heutigen Zeit vor, dass moderne Blockbuster und Triple-As mit ihrenan eurem Speicherplatz nur so nagen – und damit auch an euren Nerven. Wer keine Lust mehr hat, auf dem PC oder der PS5 ständig Spiele zu archivieren, nur um ein neues zu installieren, der findet in der Samsung 990 Pro NVMe SSD, die ihr mit vier Terabyte Speicher bei Amazon im Angebot bekommt, eineNeben der massiven Menge an Speicher können sich auch ihresehen lassen, die in der obersten Liga der PCIe 4.0-Technologie mitspielen. Beim Lesen erreicht sie Spitzenwerte von bis zu 7.450 Megabyte pro Sekunde, während sie beim Schreiben ebenfalls flotte 6.900 MB/s erreichen kann. Ihrewird durch den unkompliziertengewährleistet, mit dem ihr die NVMe SSD problemlos in den meisten jüngeren PCs, Laptops oder aber auch in Sonys PlayStation 5 mühelos verbauen könnt.Dabei solltet ihr allerdings lieber zur Variante mitgreifen, die ihr bei Amazon aktuell glücklicherweise ebenfalls stark reduziert findet. Mit dem Angebot auf die alternative Ausführung erspart ihr euch ebenfallsund möglichen Stress, der euch bei einereurer SSD und einem damit womöglich verbundenen Datenverlust einhergeht. Die Temperatur wird stets optimal reguliert, wobei Wärme zuverlässig abgeleitet wird. Das Heatsink-Modell der Samsung 990 Pro findet ihr hier:Mit der NVMe SSD von Samsung rüstet ihr euch für die, denn sowohl was Geschwindigkeit als auch Speicherplatz anbelangt, dürftet ihr eine ganze Weile lang davor bewahrt sein, euch um ein Upgrade zu sorgen.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.