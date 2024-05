Von Assassin's Creed bis Tiny Tina: Starker Spiele-Sale für PS5-Nutzer bei Amazon

ANZEIGE: Immortals of Aveum auf PS5 für 28,90 Euro bei Amazon kaufen

Ersparnis: 42 Prozent

ANZEIGE: Madden NFL 24 auf PS5 für 35,02 Euro bei Amazon kaufen

Ersparnis: 56 Prozent

ANZEIGE: EA F1 23 auf PS5 für 24,99 Euro bei Amazon kaufen

Ersparnis: 17 Prozent

Wer sich bei seiner Spieleauswahl bevorzugt in Triple-A-Gefilden bewegt, der sitzt derzeit zumindest ein bisschen auf dem Trockenen. Beihabt ihr nun die Gelegenheit, einigenachzuholen.Der letzte PlayStation 5-Blockbuster ist mitimmerhin schon wieder drei Wochen her undlandet ausschließlich auf konkurrierenden Plattformen. Der Versandgigant bietet mitnun also die Chance, ein paar günstige Titel aus der jüngsten Zeit nachzuholen – und dabei bares Geld zu sparen.Wer sich beispielsweise nochmalwill, bevor es im November mit dem frisch angekündigtennach Japan geht, bekommt bei Amazon nun den jüngsten Teil vergünstigt:ist in normalen Version bereits ausverkauft, die Deluxe Edition lockt aber noch zu einem. Lasst ihr es lieber aus der Ferne mit Magiegeschossen krachen, könnteeher euer Geschmack sein:Auch Sport-Fans kommen mitundauf ihre Kosten, auch wenn die Rabatte vor dem Wochenende noch ein bisschen stärker waren. Dafür hat sich mit Tiny Tina's Wonderlands mittlerweile das Borderlands-Spin-Off mit Dungeons & Dragons-Einschlag dazugesellt, dasdurchaus zu unterhalten wusste.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.